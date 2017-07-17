Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Басков отметил победу «Ахмата» лезгинкой Басков отметил победу «Ахмата» лезгинкой В «Роснефти» заявили о попытках «Системы» «кинуть кредиторов» В «Роснефти» заявили о попытках «Системы» «кинуть... Техасская собака научилась ездить верхом Техасская собака научилась ездить верхом «Карл Маркс под кислотой» попал на футболки по 86 долларов «Карл Маркс под кислотой» попал на футболки по 86 долларов В Венесуэле во время проводимого оппозицией референдума застрелили женщину В Венесуэле во время проводимого оппозицией референдума...
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
спорт
16/07/2017 16:48

Сборная России по регби-7 вышла в финал чемпионата Европы

Сборная России по регби-7 вышла в финал чемпионата Европы

Мужская сборная России по регби-7 вышла в финал на этапе Гран-при в английском Эксетере. Об этом сообщает ТАСС.

В полуфинале они обыграли португальцев со счетом 17:12 и вышли в финал, где встретятся с командой Уэльса. Сборная России по регби-7 обеспечила себе участие в Кубке мира 2018 года.

Ранее сборная России одержала победу на этапе Гран-при в польском Лодзе, заняла второе место во Франции (Клермон-Ферран) и стала третьей на этапе в Москве.

Чемпионат Европы по регби-7 среди мужских команд проводится ежегодно с 2002 года, с 2011 года — в формате серии Гран-при. Сборная России трижды становилась чемпионом Европы (2007, 2009, 2016).

 

Оригинал (на 16/07/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Сын Бекхэма провел теннисную тренировку с 11-й ракеткой мира

Сын Бекхэма провел теннисную тренировку с 11-й ракеткой мира

Ромео Бэкхэм, сын бывшего английского футболиста Дэвида Бекхэма провел теннисную тренировку с 11-й ракеткой мира Григором Димитровым. Видео было опубликовано на странице Бекхэма-младшего в...
 

Определились финалисты Уимблдона в мужском одиночном разряде

Определились финалисты Уимблдона в мужском одиночном разряде

Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл чеха Томаша Бердыха в полуфинале Уимблдона. Встреча прошла в пятницу, 14 июля, в Лондоне. Федерер одержал победу в трех сетах — 7:6, 7:6, 6:4....
 

Бывший футболист сборной России рассказал о вреде лимита на легионеров

Бывший футболист сборной России рассказал о вреде лимита на легионеров

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что лимит на легионеров в Российской футбольной премьер-лиге должен быть отменен. По его словам, существующая система лишь...
 

Черчесов ответил на «месседж» Кокорина и Дзюбы

Черчесов ответил на «месседж» Кокорина и Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на «месседж» игроков «Зенита» Александра Кокорина и Артема Дзюбы, который они отправили после вылета сборной России с Кубка...
 

Forbes назвал самые дорогие спортивные клубы мира

Forbes назвал самые дорогие спортивные клубы мира

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира. Список возглавил «Даллас Ковбойс» из Национальной футбольной лиги, его стоимость оценивается в 4,2 миллиарда долларов....
 

«Спартак» представил форму на новый сезон

«Спартак» представил форму на новый сезон

Московский «Спартак» презентовал форму на сезон-2017/18. Фото было опубликовано на странице фан-движения красно-белых Fratria в Instagram. Домашняя форма состоит из красных футболки, шортов и...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 16/07/2017 ::

 

 

Маск назвал главную угрозу человечеству Маск назвал главную угрозу человечеству     В крымском аэропорту уточнили информацию о столкновении лайнера со стаей птиц В крымском аэропорту уточнили информацию о столкновении лайнера со...     Правозащитники подсчитали общее число жертв войны в Сирии Правозащитники подсчитали общее число жертв войны в Сирии
последняя новость  
 

 

Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

17/07/2017

 

Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

 

Трое российских путешественников заплатили почти 2,6 миллиона рублей за лечебно-оздоровительную поездку в Азербайджан. Путевка включает в себя перелет бизнес-классом, размещение в двух номерах пятизвездочного отеля, расположенного в 200 километрах от Баку, и диетическое питание.

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 2015
Июль, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 