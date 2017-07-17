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без политики
17/07/2017 06:48

Самолет получил повреждения при столкновении со стаей птиц в Симферополе

Самолет получил повреждения при столкновении со стаей птиц в Симферополе

Лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии» столкнулся с птичьей стаей в аэропорту Симферополя. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел днем ранее. Прибывший из Кемерово лайнер уже приземлился и катился по взлетно-посадочной полосе (ВПП), когда в него врезались птицы. В результате воздушное судно получило повреждения, его пришлось ремонтировать.

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По данной причине отправление самолета из крымского аэропорта в Екатеринбург отложили. Согласно информации на онлайн-табло авиагавани, вылет перенесли более чем на 11 часов.

«Данная задержка повлекла за собой срыв расписания по всей цепочке маршрута», — заявили в пресс-службе «Уральских авиалиний». В компании надеются решить проблемы со сбоем в графике полетов к середине дня понедельника.

По данным екатеринбургского аэропорта Кольцово, на момент написания заметки задерживаются два рейса этого перевозчика на прилет.

Аналогичный инцидент с самолетом «Уральских авиалиний» был зафиксирован в мае. Тогда рейс из Екатеринбурга в Анталью отложили более чем на девять часов из-за попадания птицы в двигатель.

 

Оригинал (на 17/07/2017): lenta.ru

 

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17/07/2017

 

Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

 

Трое российских путешественников заплатили почти 2,6 миллиона рублей за лечебно-оздоровительную поездку в Азербайджан. Путевка включает в себя перелет бизнес-классом, размещение в двух номерах пятизвездочного отеля, расположенного в 200 километрах от Баку, и диетическое питание.

 

 

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