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17/07/2017 07:16

Умер лауреат премии «Оскар» Мартин Ландау

Умер лауреат премии «Оскар» Мартин Ландау

В Лос-Анджелесе скончался американский актер Мартин Ландау. Об этом сообщает TMZ.

Артисту было 89 лет. Причина смерти не уточняется, однако известно, что он умер от «неожиданных осложнений» после недолгого пребывания в медицинском центре Калифорнийского университета имени Рональда Рейгана.

Мартин Ландау — лауреат премии «Оскар» 1995 года как лучший актер второго плана в фильме «Эд Вуд» Тима Бертона.

Актер также известен по сериалу «Миссия: Невыполнима» 1966-1969 годов, за участие в котором номинировался на «Эмми», а в 1969 году получил «Золотой глобус».

Ландау за свою карьеру воплотил на экране около 40 персонажей, снявшись в таких картинах, как «К северу через северо-запад», «Такер: Человек и его мечта», «На перепутье», «Секретные материалы: Борьба за будущее», «Эд из телевизора» и «Сонная лощина».

Актер, помимо прочего, озвучил мультфильмы «9» и «Франкенвини», а также мультсериал «Человек-паук».

Последняя лента с его участием, «Помнить», вышла в 2015 году.

 

Оригинал (на 17/07/2017): lenta.ru

 

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