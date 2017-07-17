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без политики
17/07/2017 07:48

В крымском аэропорту уточнили информацию о столкновении лайнера со стаей птиц

В крымском аэропорту уточнили информацию о столкновении лайнера со стаей птиц

Представитель аэропорта Симферополя прокомментировал информацию о том, что в лайнер «Уральских авиалиний» врезалась птичья стая. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает РИА Новости.

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00:14 — 27 ноября 2016
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Заместитель гендиректора воздушной гавани по связям с общественностью Игорь Лаптев отметил, что после стандартной процедуры послеполетного осмотра на фюзеляже действительно обнаружили следы от столкновения с птицами. «Однако этап, на котором это произошло, не установлен — это могло произойти и в аэропорту Кемерово, и Ростова-на-Дону», — подчеркнул он.

По словам заместителя гендиректора, в крымском аэропорту выполняются необходимые меры орнитологической безопасности. Там действует биоакустическая система, имитирующая звуки хищных птиц. Кроме того, территорию аэропорта патрулируют орнитологи.

Ранее в понедельник появилась информация, что в лайнер «Уральских авиалиний» врезалась птичья стая, когда он уже приземлился и катился по взлетно-посадочной полосе. Сообщалось, что в результате воздушное судно получило повреждения, и ему потребовался ремонт. По этой причине произошел сбой в графике полетов перевозчика.

 

Оригинал (на 17/07/2017): lenta.ru

 

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Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

17/07/2017

 

Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

 

Трое российских путешественников заплатили почти 2,6 миллиона рублей за лечебно-оздоровительную поездку в Азербайджан. Путевка включает в себя перелет бизнес-классом, размещение в двух номерах пятизвездочного отеля, расположенного в 200 километрах от Баку, и диетическое питание.

 

 

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