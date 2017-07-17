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без политики
17/07/2017 09:32

Техасская собака научилась ездить верхом

Техасская собака научилась ездить верхом
Видео: Kathryn Ryckman / YouTube

В американском штате Техас собаку научили ездить верхом. Об этом сообщает UPI.

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Жительница города Берн Кэтрин Рикман (Kathryn Ryckman) опубликовала в YouTube видео, на котором ее десятилетний лабрадор-ретривер Мейзи (Maizey) скачет на лошади по кличке Бейли (Bailey). Пес сидит в специально приспособленном для него седле и держит поводья в пасти.

На другом видео, которое Рикман выложила в декабре, Мейзи водит Бейли по двору. На животных надеты красные рождественские шапки и попоны.

14 июля сообщалось, что мэр итальянского города Понтироло-Нуово, регион Ломбардия, запретил использовать собак, чтобы подносить обручальные кольца во время свадебной церемонии.

 

Оригинал (на 17/07/2017): lenta.ru

 

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17/07/2017

 

Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

 

Трое российских путешественников заплатили почти 2,6 миллиона рублей за лечебно-оздоровительную поездку в Азербайджан. Путевка включает в себя перелет бизнес-классом, размещение в двух номерах пятизвездочного отеля, расположенного в 200 километрах от Баку, и диетическое питание.

 

 

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