Техасская собака научилась ездить верхом

Видео: Kathryn Ryckman / YouTube

В американском штате Техас собаку научили ездить верхом. Об этом сообщает UPI.

Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии Материалы по теме

Жительница города Берн Кэтрин Рикман (Kathryn Ryckman) опубликовала в YouTube видео, на котором ее десятилетний лабрадор-ретривер Мейзи (Maizey) скачет на лошади по кличке Бейли (Bailey). Пес сидит в специально приспособленном для него седле и держит поводья в пасти.

На другом видео, которое Рикман выложила в декабре, Мейзи водит Бейли по двору. На животных надеты красные рождественские шапки и попоны.

14 июля сообщалось, что мэр итальянского города Понтироло-Нуово, регион Ломбардия, запретил использовать собак, чтобы подносить обручальные кольца во время свадебной церемонии.