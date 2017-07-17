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в мире
17/07/2017 04:16

Washington Post назвало ОАЭ организатором кибератак на катарские СМИ

Washington Post назвало ОАЭ организатором кибератак на катарские СМИ

Взлом агентства правительственных новостей Катара и сайтов социальных сетей, где в конце мая были опубликованы ложные цитаты скандального характера, приписываемые эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду аль-Тани и послужившие поводом для конфликта с соседями, организовали ОАЭ. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в разведывательном сообществе США.

Как сообщается, после анализа информации, собранной американскими спецслужбами, подтвердилось, что 23 мая высокопоставленные представители правительства ОАЭ обсудили план спецоперации и его реализацию. При этом осталось неясным, сами ли ОАЭ осуществили хакерские атаки либо наняли иную сторону для их выполнения.

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00:06 — 6 июня
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В ложных сообщениях говорилось, что эмир, в частности, назвал Иран «исламской силой» и похвалил ХАМАС. Ссылаясь на эти комментарии, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет немедленно запретили все катарские СМИ. Затем они разорвали отношения с Катаром и объявили торговый и дипломатический бойкот.

ОАЭ в лице посла в Вашингтоне Юсефа аль-Отайбы отвергли свою причастность к этим действиям и подтвердили ранее высказанные обвинения в адрес Катара.

Катар неоднократно заявлял, что его сайты были взломаны, но не опубликовал результаты своего расследования.

Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ 5 июня объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке терроризма. Позднее к бойкоту присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Коморские Острова. Власти Катара все обвинения отвергают и называют изоляцию посягательством на суверенитет эмирата.

 

Оригинал (на 17/07/2017): lenta.ru

 

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Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

17/07/2017

 

Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

 

Трое российских путешественников заплатили почти 2,6 миллиона рублей за лечебно-оздоровительную поездку в Азербайджан. Путевка включает в себя перелет бизнес-классом, размещение в двух номерах пятизвездочного отеля, расположенного в 200 километрах от Баку, и диетическое питание.

 

 

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