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в мире
17/07/2017 05:32

В Белом доме захотели получить «что-то взамен» российской дипсобственности

В Белом доме захотели получить «что-то взамен» российской дипсобственности

Соединенные Штаты не намерены возвращать дипломатическую собственность России без получения «чего-то взамен». Об этом РИА Новости сообщил высокопоставленный чиновник в Белом доме, отвечая на вопрос о том, какую позицию занимает новая администрация по этой проблеме.

На понедельник, 17 июля, в Вашингтоне назначен второй раунд консультаций заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и замгоссекретаря США по политическим вопросам Томаса Шеннона. Последние консультации, запланированные на 23 июня в Петербурге, были отменены. Рябков заявил тогда, что после решения США о расширении антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Украины «обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога».

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00:18 — 30 декабря 2016
Подарок от Обамы
В канун Нового года США ввели против России новые санкции и выслали дипломатов

Главным вопросом на переговорах станет тема российской дипломатической собственности в США. От раунда консультаций зависит возможное принятие Москвой ответных мер.

Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, однако без реакции это не оставит, если Вашингтон ничего не сделает.

В пятницу, 14 июля, сообщалось, что Вашингтон может принять решение о возврате России двух находящихся с декабря прошлого года под арестом дипломатических объектов, если увидит ее «добросовестность». Заместитель помощника главы Белого дома Себастьян Горка привел в пример недавнее соглашение с Москвой о прекращении огня в Сирии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это сообщение, заявил, что нормы международного права предписывают США вернуть России принадлежащую ей дипломатическую собственность, и вопрос об этом не является дискуссионным. Скорее всего, это была какая-то некорректная формулировка, потому что об этом речи идти не может», — сказал представитель Кремля.

В конце декабря 2016 года уходящая администрация президента США Барака Обамы объявила персонами нон грата 35 российских дипломатов. Кроме того, российским дипработникам закрыт доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне.

 

Оригинал (на 17/07/2017): lenta.ru

 

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Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

17/07/2017

 

Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

 

Трое российских путешественников заплатили почти 2,6 миллиона рублей за лечебно-оздоровительную поездку в Азербайджан. Путевка включает в себя перелет бизнес-классом, размещение в двух номерах пятизвездочного отеля, расположенного в 200 километрах от Баку, и диетическое питание.

 

 

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