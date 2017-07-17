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в мире
17/07/2017 06:48

В Венесуэле подвели итоги «народного референдума»

В Венесуэле подвели итоги «народного референдума»

Большинство венесуэльцев, принявших участие в «народном референдуме» в воскресенье, высказались против инициативы президента Николаса Мадуро созвать учредительное собрание. Об этом сообщает Reuters.

Всего в голосовании приняли участие более семи миллионов человек. Против созыва новой ассамблеи высказалось 98 процентов участников плебисцита.

Как уточняет «Интерфакс», ранее Мадуро согласился на проведение «народного референдума», однако призвал провести его мирно и в спокойной обстановке. При этом власти предупредили, что результаты голосования не будут иметь законной силы, поскольку он проводится без одобрения законодателей.

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10:45 — 30 июня
Большой венесуэльский секрет
Несмотря на массовые протесты в стране, президент Мадуро остается у власти

В Венесуэле уже несколько месяцев продолжается противостояние между действующим главой государства и оппозицией. Причиной недовольства стал мощнейший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть — главного продукта экспорта Венесуэлы.

В конце июня протестующие жители страны возвели баррикады на улицах Каракаса. 28 июня Оскар Перес угнал полицейский вертолет, выпустил 15 пуль по зданию Верховного суда и сбросил на него четыре гранаты. С борта воздушного судна он также помахал флагом с надписью «Свобода». 5 июля он выступил через YouTube с призывом «продолжать бороться за либерализацию страны».

Беспорядки в стране из-за тяжелейшего экономического кризиса идут с начала апреля, из-за них погиб уже 91 человек.

 

Оригинал (на 17/07/2017): lenta.ru

 

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Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

17/07/2017

 

Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

 

Трое российских путешественников заплатили почти 2,6 миллиона рублей за лечебно-оздоровительную поездку в Азербайджан. Путевка включает в себя перелет бизнес-классом, размещение в двух номерах пятизвездочного отеля, расположенного в 200 километрах от Баку, и диетическое питание.

 

 

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