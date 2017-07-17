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в мире
17/07/2017 07:16

У берегов Камеруна потерпел крушение транспортный катер ВМС страны

У берегов Камеруна потерпел крушение транспортный катер ВМС страны

У берегов Камеруна потерпел крушение транспортный катер «Мудемба» ВМС страны, на борту которого находились 37 военнослужащих батальона быстрого реагирования. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает Cameroon-Info.net.

Спасателям удалось вытащить из воды троих бойцов, остальные числятся пропавшими без вести.

По предварительной информации, катер перевернулся и быстро затонул. Для расследования причин происшествия создана специальная комиссия.

26 декабря 2016 года в Уганде на озере Альберт потерпело крушение судно с футбольной командой и болельщиками на борту. Погибли девять человек. «Лодка была переполнена. Свидетель происшествия рассказал, что многие пассажиры сели на край судна, заставив его потерять равновесие», — рассказал командир местной полиции Джон Рутагира. Также в полиции сообщили, что рулевой судна и большая часть пассажиров находились в состоянии алкогольного опьянения перед отплытием.

 

Оригинал (на 17/07/2017): lenta.ru

 

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Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

17/07/2017

 

Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

 

Трое российских путешественников заплатили почти 2,6 миллиона рублей за лечебно-оздоровительную поездку в Азербайджан. Путевка включает в себя перелет бизнес-классом, размещение в двух номерах пятизвездочного отеля, расположенного в 200 километрах от Баку, и диетическое питание.

 

 

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