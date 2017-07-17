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в мире
17/07/2017 08:48

В Венесуэле во время проводимого оппозицией референдума застрелили женщину

В Венесуэле во время проводимого оппозицией референдума застрелили женщину

Во время устроенного венесуэльской оппозицией «народного референдума» неизвестные застрелили женщину. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Люди стояли в очереди к участку для голосования, расположенному в одной из церквей Каракаса. Внезапно к ним подъехали вооруженные люди на мотоциклах и открыли огонь. Погибла 61-летняя медсестра Сиомара Соледад Скотт, три человека пострадали из-за стрельбы.

Организаторы уже подвели итоги референдума: против плана президента Николаса Мадуро изменить конституцию высказались 98 процентов участников. Сам глава государства назвал плебисцит незаконным и бессмысленным.

 

Оригинал (на 17/07/2017): lenta.ru

 

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Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

17/07/2017

 

Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

 

Трое российских путешественников заплатили почти 2,6 миллиона рублей за лечебно-оздоровительную поездку в Азербайджан. Путевка включает в себя перелет бизнес-классом, размещение в двух номерах пятизвездочного отеля, расположенного в 200 километрах от Баку, и диетическое питание.

 

 

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