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в мире
17/07/2017 09:32

Около мечети Аль-Акса произошла драка из-за новых правил досмотра

Около иерусалимской мечети Аль-Акса прошли столкновения мусульман с полицией. Кадры публикует Ruptly.

Верующие решили провести молитву не внутри мечети, а около нее: этим они выразили протест из-за новых правил досмотра с использованием рамок металлоискателей и фиксацией всего происходящего камерами видеонаблюдения. Полиция попыталась им воспрепятствовать, из-за чего и возник конфликт. Стражи порядка арестовали одного дебошира.

Верующих стали вновь пускать к Аль-Аксе в понедельник, 17 июля. Доступ закрыт в пятницу, 14 июля. Тогда три вооруженных палестинца открыли огонь по полицейскому патрулю, убив двоих из них, а затем попытались укрыться на территории мечети, где их и застрелили стражи порядка.

 

Оригинал (на 17/07/2017): lenta.ru

 

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Трое российских путешественников заплатили почти 2,6 миллиона рублей за лечебно-оздоровительную поездку в Азербайджан. Путевка включает в себя перелет бизнес-классом, размещение в двух номерах пятизвездочного отеля, расположенного в 200 километрах от Баку, и диетическое питание.

 

 

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