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экономика
17/07/2017 07:16

АФК «Система» сообщила о наступлении технического дефолта

АФК «Система» сообщила о наступлении технического дефолта

АФК «Система» сообщила о наступлении технического дефолта по кредитным обязательствам на сумму 3,9 миллиарда рублей из-за ареста активов в рамках спора с «Роснефтью». Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 17 июля.

В заявлении АФК отмечается, что наступление технического дефолта связано с арестом принадлежащих компании и АО «Система-Инвест» акций МТС, «Медси» и БЭСК. «АФК «Система» подчеркивает, что несоблюдение отдельных условий по ряду кредитных обязательств, которое создает основания для технического дефолта, обусловлено исключительно решением суда об аресте указанных выше активов и носит сугубо формальный характер», — цитирует агентство сообщение «Системы».

При этом отмечается, что объявленный дефолт носит формальный характер, поскольку компания продолжит обслуживать свои кредитные обязательства в полном объеме.

На минувшей неделе восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) назначил на 7 августа рассмотрение апелляционной жалобы АФК «Система» на определение нижестоящего суда, который в качестве обеспечительных мер по иску «Роснефти» на 170,6 миллиарда рублей арестовал принадлежащие корпорации акции трех компаний.

Арбитражный суд Башкирии 23 июня по ходатайству «Роснефти» принял решение об аресте принадлежащих АФК 31,76 процента акций МТС, 100 процентов акций «Медси» и 90,47 процента акций БЭСК. Балансовая стоимость этих активов составляет 185 миллиардов рублей. 6 июля, рассмотрев апелляционную жалобу АФК, суд оставил в силе ранее принятое решение.

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00:01 — 16 ноября 2016
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От Рахимова до Улюкаева: кому доставила неприятности «Башнефть»

В мае 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже они увеличили размер требований до 170,6 миллиарда рублей. В конце того же месяца к требованию в качестве соистца присоединилась Башкирия. Рассмотрение иска по существу началось 27 июня. Однако окончательное решение не было принято, суд объявил перерыв в заседании до 12 июля.

В октябре 2016 года «Роснефть» выкупила 50,08 процента акций «Башнефти» в рамках приватизации. До декабря 2014-го 71,6 процента акций «Башнефти» принадлежали АФК «Система». В конце того же года ценные бумаги решением суда были возвращены в собственность государства из-за обнаруженных нарушений при приватизации компании в 2005-2009 годах.

 

Оригинал (на 17/07/2017): lenta.ru

 

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Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

17/07/2017

 

Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

 

Трое российских путешественников заплатили почти 2,6 миллиона рублей за лечебно-оздоровительную поездку в Азербайджан. Путевка включает в себя перелет бизнес-классом, размещение в двух номерах пятизвездочного отеля, расположенного в 200 километрах от Баку, и диетическое питание.

 

 

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