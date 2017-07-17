Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Басков отметил победу «Ахмата» лезгинкой Басков отметил победу «Ахмата» лезгинкой В «Роснефти» заявили о попытках «Системы» «кинуть кредиторов» В «Роснефти» заявили о попытках «Системы» «кинуть... Техасская собака научилась ездить верхом Техасская собака научилась ездить верхом «Карл Маркс под кислотой» попал на футболки по 86 долларов «Карл Маркс под кислотой» попал на футболки по 86 долларов В Венесуэле во время проводимого оппозицией референдума застрелили женщину В Венесуэле во время проводимого оппозицией референдума...
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 


 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
экономика
17/07/2017 09:16

Ретейлеры сочли идею запрета на продажу спиртного в выходные возвращением в СССР

Возможный запрет на продажу алкоголя в выходные дни является возвратом в Советский Союз. Такое мнение в комментарии RT в понедельник, 17 июля, высказал директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин.

«Волнуют подобные инициативы, которые связаны с запретами, с усилением контроля. Нужно же говорить не о борьбе с употреблением алкоголя, а о борьбе с его злоупотреблением. А это многофакторная задача, где и важно воспитание, и устройство досуга. Согласитесь, когда есть, чем заняться, то к бутылке не тянешься», — подчеркнул он.

Ионкин также выразил уверенность в том, что подобная инициативы, в случае ее воплощения в жизнь, образует «воскресный бонус» для торговцев нелегальной алкогольной продукцией.

 

Оригинал (на 17/07/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Чиновники раскрыли детали о будущем лимузине Путина

Чиновники раскрыли детали о будущем лимузине Путина

Российский лимузин президента, который создается в рамках проекта «Кортеж», получит 12-цилиндровый двигатель мощностью 850 лошадиных сил и девятиступенчатую автоматическую трансмиссию. Самый...
 

РЖД на 10 процентов увеличила перевозки угля с начала 2017 года

РЖД на 10 процентов увеличила перевозки угля с начала 2017 года

В первом полугодии РЖД перевезла 177,3 миллиона тонн каменного угля. Это на 9,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Столь существенное наращивание объемов железнодорожных...
 

Роспотребнадзор откажется от плановых проверок в 2018 году

Роспотребнадзор откажется от плановых проверок в 2018 году

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) решила отказаться от плановых проверок в 2018 году в рамках снижения административной нагрузки на бизнес. В...
 

УАЗ начнет выпуск праворульной модели внедорожника «Хантер» в 2018 году

УАЗ начнет выпуск праворульной модели внедорожника «Хантер» в 2018 году

Ульяновский автозавод (УАЗ) запланировал начать в 2018 году выпуск праворульных моделей внедорожника «Хантер» для реализации за рубежом. Как сообщили в компании, автомобиль планируется...
 

В Китае построили солнечную электростанцию в форме панды

В Китае построили солнечную электростанцию в форме панды

Солнечная электростанция в форме бамбукового медведя (панды) была построена рядом с городом Датун китайской провинции Шаньси. В настоящий момент ее мощность составляет 50 мегаватт. За 25 лет...
 

Газовые турбины Siemens доставлены в Крым вопреки санкциям

Газовые турбины Siemens доставлены в Крым вопреки санкциям

Россия поставила в Крым газовые турбины немецкой компании Siemens для строительства электростанции в Севастополе.Отмечается, что санкции Евросоюза запрещают поставку на полуостров...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 17/07/2017 ::

 

 

Маск назвал главную угрозу человечеству Маск назвал главную угрозу человечеству     В крымском аэропорту уточнили информацию о столкновении лайнера со стаей птиц В крымском аэропорту уточнили информацию о столкновении лайнера со...     Правозащитники подсчитали общее число жертв войны в Сирии Правозащитники подсчитали общее число жертв войны в Сирии
последняя новость  
 

 

Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

17/07/2017

 

Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

 

Трое российских путешественников заплатили почти 2,6 миллиона рублей за лечебно-оздоровительную поездку в Азербайджан. Путевка включает в себя перелет бизнес-классом, размещение в двух номерах пятизвездочного отеля, расположенного в 200 километрах от Баку, и диетическое питание.

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 2015
Июль, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 