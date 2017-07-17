Ретейлеры сочли идею запрета на продажу спиртного в выходные возвращением в СССР

Возможный запрет на продажу алкоголя в выходные дни является возвратом в Советский Союз. Такое мнение в комментарии RT в понедельник, 17 июля, высказал директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин.

«Волнуют подобные инициативы, которые связаны с запретами, с усилением контроля. Нужно же говорить не о борьбе с употреблением алкоголя, а о борьбе с его злоупотреблением. А это многофакторная задача, где и важно воспитание, и устройство досуга. Согласитесь, когда есть, чем заняться, то к бутылке не тянешься», — подчеркнул он.

Ионкин также выразил уверенность в том, что подобная инициативы, в случае ее воплощения в жизнь, образует «воскресный бонус» для торговцев нелегальной алкогольной продукцией.