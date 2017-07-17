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экономика
17/07/2017 09:32

В «Роснефти» заявили о попытках «Системы» «кинуть кредиторов»

В «Роснефти» заявили о попытках «Системы» «кинуть кредиторов»

Действия АФК «Система», объявившей о техническом дефолте, могут быть попыткой уйти от исполнения обязательств перед кредиторами. Об этом заявил радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«Если АФК "Система" хочет воспользоваться такой абсолютно формальной процедурой, как обеспечительный арест, для того, чтобы кинуть своих кредиторов, то это много говорит о бизнес-стиле данной компании», — сказал он. Леонтьев добавил, что действия «Системы» «непредсказуемы, исходя из экономической, правовой логики».

Ранее в понедельник АФК «Система» объявила о наступлении технического дефолта по кредитным обязательствам на сумму 3,9 миллиарда рублей в связи с арестом активов (акций МТС, «Медси» и БЭСК) в рамках судебного спора с «Роснефтью». В официальном заявлении АФК подчеркивалось, что объявленный дефолт носит формальный характер, и компания продолжит обслуживать свои кредитные обязательства в полном объеме.

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00:01 — 16 ноября 2016
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От Рахимова до Улюкаева: кому доставила неприятности «Башнефть»

На минувшей неделе восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) назначил на 7 августа рассмотрение апелляционной жалобы АФК «Система» на определение нижестоящего суда, который в качестве обеспечительных мер по иску «Роснефти» на 170,6 миллиарда рублей арестовал принадлежащие корпорации акции трех компаний.

В мае 2017 года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» о взыскании 106,6 миллиарда рублей убытков, понесенных, по их мнению, в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже размер претензий вырос до 170 миллиардов.

 

Оригинал (на 17/07/2017): lenta.ru

 

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17/07/2017

 

Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

 

Трое российских путешественников заплатили почти 2,6 миллиона рублей за лечебно-оздоровительную поездку в Азербайджан. Путевка включает в себя перелет бизнес-классом, размещение в двух номерах пятизвездочного отеля, расположенного в 200 километрах от Баку, и диетическое питание.

 

 

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