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наука и техника
17/07/2017 07:48

Маск назвал главную угрозу человечеству

Маск назвал главную угрозу человечеству

Американский предприниматель Илон Маск, выступая на встрече Национальной ассоциации губернаторов (США), заявил, что «искусственный интеллект является главной угрозой, с которой сталкивается человеческая цивилизация». Об этом сообщает издание Fortune.

По мнению Маска, искусственный интеллект может быть задействован в информационной войне, в частности распространении фейковых новостей. Бизнесмен отметил, что в его распоряжении имеется доступ к самым передовым технологиям искусственного интеллекта.

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В июле 2017 года Маск предупредил о катастрофе, на пороге которой находится человечество. «Мировая популяция стремится к краху, но мало кто это видит или заботится об этом», — прокомментировал в Twitter бизнесмен публикацию New Scientist, где рассказывалось о старении и населения и ограничении доступа к пищевым ресурсам.

В ноябре 2016 года глава компаний Tesla Motors и SpaceX заявил, что человечество окажется на грани катастрофы, если люди не смогут адаптироваться и найти свою нишу при повсеместном внедрении роботов.

 

Оригинал (на 17/07/2017): lenta.ru

 

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Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

17/07/2017

 

Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан

 

Трое российских путешественников заплатили почти 2,6 миллиона рублей за лечебно-оздоровительную поездку в Азербайджан. Путевка включает в себя перелет бизнес-классом, размещение в двух номерах пятизвездочного отеля, расположенного в 200 километрах от Баку, и диетическое питание.

 

 

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