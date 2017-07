17/07/2017 09:32 Челябинский школьник создал Stalker GO 16-летний школьник из Челябинска выпустил мобильную AR-игру Stalker GO. Приложение находится в открытом доступе и вышло лишь на Android, сообщает разработчик на странице проекта «ВКонтакте». Принцип игры полностью повторяет Pokemon GO. Однако вместо поиска Покемонов возле Покестопов игрок должен собирать артефакты в аномальных полях. По словам создателя, в игре доступно пять аномалий, три детектора и 23 артефакта из оригинальной игры «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти». В текущей версии игры детекторы артефактов играют декоративную роль, но в будущем они будут влиять на вероятность нахождения артефактов. «Эта больная игра должна быть уничтожена» Как люди всего за пару дней возненавидели Pokemon Go Материалы по теме Подросток отмечает, что за первый день игру скачали более тысячи игроков. При этом он не может разместить игру в «Play Маркет», так как права на франшизу принадлежат студии GSC Game World. На данный момент создатель заняты решением багов и ошибок игры, а также ищут iOS- и Windows Phone-разработчиков. Pokemon GO — игра с элементами дополненной реальности, основанная на японском мультсериале «Покемон». Приложение было запущено компанией Nintendo 6 июля 2016 года и за короткое время приобрело широкую популярность по всему миру. В России игра официально так и не вышла, а в июле прошлого года ее запуск был отложен на неопределенный срок из-за проблем с серверами. Оригинал (на 17/07/2017): lenta.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

просим Вас сообщить об этом по адресу