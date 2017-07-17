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наука и техника
17/07/2017 09:32

Челябинский школьник создал Stalker GO

16-летний школьник из Челябинска выпустил мобильную AR-игру Stalker GO. Приложение находится в открытом доступе и вышло лишь на Android, сообщает разработчик на странице проекта «ВКонтакте».

Принцип игры полностью повторяет Pokemon GO. Однако вместо поиска Покемонов возле Покестопов игрок должен собирать артефакты в аномальных полях. По словам создателя, в игре доступно пять аномалий, три детектора и 23 артефакта из оригинальной игры «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти». В текущей версии игры детекторы артефактов играют декоративную роль, но в будущем они будут влиять на вероятность нахождения артефактов.

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Подросток отмечает, что за первый день игру скачали более тысячи игроков. При этом он не может разместить игру в «Play Маркет», так как права на франшизу принадлежат студии GSC Game World. На данный момент создатель заняты решением багов и ошибок игры, а также ищут iOS- и Windows Phone-разработчиков.

Pokemon GO — игра с элементами дополненной реальности, основанная на японском мультсериале «Покемон». Приложение было запущено компанией Nintendo 6 июля 2016 года и за короткое время приобрело широкую популярность по всему миру.

В России игра официально так и не вышла, а в июле прошлого года ее запуск был отложен на неопределенный срок из-за проблем с серверами.

 

Оригинал (на 17/07/2017): lenta.ru

 

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