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14/11/2017 11:16

Притворявшаяся мужчиной медсестра собирала интимные фото родственниц пациентов

Притворявшаяся мужчиной медсестра собирала интимные фото родственниц пациентов

Медсестра Адель Ренни (Adele Rennie) из шотландского города Килмарнок притворялась мужчиной, чтобы получать интимные фото девушек. Об этом сообщает издание The Scottish Sun.

27-летняя медсестра отыскивала в соцсетях и в сервисах знакомств родственниц пациентов, которые лечились в ее больнице, и писала им. Она представлялась одним из трех мужских псевдонимов, которые придумала для этой цели, и сообщала, что работает врачом. Для того чтобы завести знакомство, она использовала подслушанную на рабочем месте информацию. Во время телефонных разговоров Ренни включала устройство для изменения голоса.

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00:04 — 13 сентября
Дрянная девчонка
Брошенная девушка два года пугала бывшего толпой выдуманных людей

Обман раскрылся, когда одна из жертв решила проверить номер, с которого приходили сообщения доктора-соблазнителя. Оказалось, что телефон принадлежит медсестре из больницы, где лечился ее родственник.

На суде Ренни созналась, что в течение пяти лет обманула по меньшей мере 18 девушек. Жертвы полагают, что пострадавших было куда больше. Издание не уточняет, с какой целью медсестра это делала.

В марте сообщалось, что гражданин КНР придумал 244 личности, от лица которых общался в интернете. Среди прочего, он выдавал себя за наркомана, рыбака, отшельника, полицейского, специалиста по разведению лотосов, главу деревенской общины и профессионального горнолыжника.

 

Оригинал (на 14/11/2017): lenta.ru

 

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