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14/11/2017 11:48

Турист забрался на троянского коня со второй попытки и расшибся

Турист забрался на троянского коня со второй попытки и расшибся
Видео: rusturkey.com

В турецком городе Чанакалле турист разбился насмерть, упав с троянского коня. О трагедии сообщил портал RusTurkey.com.

55-летний Местан Гюней перелез через ограждение и забрался на самый верх 12-метровой статуи. Однако когда он попытался спуститься, сорвался вниз и ударился головой о бетон. Врачам не удалось его спасти, мужчина скончался в больнице.

До этого турист уже пытался забраться на статую: это случилось в апреле 2015 года. Но тогда подвыпившего Местана смогли остановить полицейские.

Последними словами Местана стала фраза «Со мной ничего не случится». Он обращался к людям, которые уговаривали его вызвать пожарных с лестницей, чтобы они спустили его.

Статуя троянского коня стоит в городе со времен съемок голливудского блокбастера «Троя» по мотивам «Иллиады» Гомера. Он был установлен именно в этом городе, так как считается, что Трою основали выходцы из Чанакалле.

 

Оригинал (на 14/11/2017): lenta.ru

 

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Турист забрался на троянского коня со второй попытки и расшибся

Турист забрался на троянского коня со второй попытки и расшибся

В турецком городе Чанакалле турист упал с троянского коня и разбился насмерть. Путешественник перелез через ограждение и забрался на голову 12-метровой статуи. Когда он попытался спуститься,...
 

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