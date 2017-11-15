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без политики
14/11/2017 12:48

Полицейских в Петербурге научат дружелюбно общаться с туристами на английском

Полицейских в Петербурге научат дружелюбно общаться с туристами на английском

Полицейских в Санкт-Петербурге обучат иностранным языкам для общения с туристами. Это решение было принято в рамках программы по развитию туризма в городе, как сообщает издание «Невские новости», заявил председатель комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев.

«Дальнейшим шагом на пути к созданию имиджа Петербурга как дружелюбного к туристам города должно стать создание полноценной туристической полиции», — отметил чиновник.

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00:07 — 17 октября 2016
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Новую программу по развитию туризма в Северной столице приняли 14 ноября на заседании городского правительства. Помимо создания туристической полиции в ней предусмотрено строительство трех плавучих гостиниц, а также развитие сервиса информационной службы на сегвеях AskMe. На осуществление программы выделено 4,3 миллиарда рублей.

Мушкарев заявил, что к концу года в Санкт-Петербург приедет больше 7 миллионов туристов. Это на 10 процентов больше, чем в прошлом году.

В Москве туристическая полиция существует с 2014 года. Ее сотрудники говорят не только на английском, но и на французском, немецком и китайском языках. Они помогают туристам не потеряться в столице и занимаются расследованиями краж и разбойных нападений на иностранцев.

 

Оригинал (на 14/11/2017): lenta.ru

 

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