Звезда Instagram оформил подарки от Redken

Бренд средств ухода за волосами Redken выпустил лимитированную линию с графическим дизайнером и коллажистом Патриком Кеохейном (Patrick Keohane). Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда во вторник, 14 ноября.

Темой оформления подарочных наборов в оригинальной упаковке стал Нью-Йорк. Кеохейн, чей аккаунт в социальной сети Instagram насчитывает несколько десятков тысяч подписчиков, изобразил на коробках стилизованные нью-йоркские вывески, фонари и рекламы. В подарочном варианте доступны женские гаммы средств для питания сухих волос All Soft, для восстановления поврежденных волос Extreme, для блеска волос и сокращения времени сушки феном Diamond Oil Glow Dry, для объема волос у корней Volume High Rise, для окрашенных волос Color Extend Magnetics, а также мужские шампуни Go Clean & Mint Clean.

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Наборы будут продаваться в России в салонах Redken, а также в интернет-магазине по цене 3 200 рублей за женский и 2 560 рублей за мужской набор.

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