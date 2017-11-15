Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
В России окончательно запретили «легкие» сигареты В России окончательно запретили «легкие» сигареты Найдено эффективное средство против смертоносного рака Найдено эффективное средство против смертоносного рака Сборная России отыграла два мяча и вырвала ничью в матче с Испанией Сборная России отыграла два мяча и вырвала ничью в матче... Крупнейшая нефтесервисная компания России стала объектом ожесточенных торгов Крупнейшая нефтесервисная компания России стала объектом... Мутко на чистом английском предложил Ибрагимовичу гражданство Мутко на чистом английском предложил Ибрагимовичу...
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
без политики
14/11/2017 13:16

Звезда Instagram оформил подарки от Redken

Звезда Instagram оформил подарки от Redken

Бренд средств ухода за волосами Redken выпустил лимитированную линию с графическим дизайнером и коллажистом Патриком Кеохейном (Patrick Keohane). Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда во вторник, 14 ноября.

Темой оформления подарочных наборов в оригинальной упаковке стал Нью-Йорк. Кеохейн, чей аккаунт в социальной сети Instagram насчитывает несколько десятков тысяч подписчиков, изобразил на коробках стилизованные нью-йоркские вывески, фонари и рекламы. В подарочном варианте доступны женские гаммы средств для питания сухих волос All Soft, для восстановления поврежденных волос Extreme, для блеска волос и сокращения времени сушки феном Diamond Oil Glow Dry, для объема волос у корней Volume High Rise, для окрашенных волос Color Extend Magnetics, а также мужские шампуни Go Clean & Mint Clean.

Фото: Redken
1/5
Фото: Redken
2/5
Фото: Redken
3/5
Фото: Redken
4/5
Фото: Redken
5/5

Наборы будут продаваться в России в салонах Redken, а также в интернет-магазине по цене 3 200 рублей за женский и 2 560 рублей за мужской набор.

Материалы по теме
08:56 — 15 мая
Что с лицом?
Как оставаться красивой, несмотря на солнце, ветер и капризы погоды

Ранее сообщалось, что американская косметическая компания Kiehl's представила совместный проект с художницей и графическим дизайнером Кейт Моросс (Kate Moross). Художница оформила для бренда подарочный календарь с мини-продуктами на каждый день предрождественского периода — Адвента. На календаре изображены рождественские символы: елка, елочные украшения, носок для подарков, коробки с лентами и сладости.

 

Оригинал (на 14/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

В России изменились правила перевоза багажа и ручной клади в самолетах

В России изменились правила перевоза багажа и ручной клади в самолетах

В России с 5 ноября изменились Федеральные авиационные правила. В частности, заработал закон, позволяющий авиакомпаниям продавать невозвратные билеты, в которых для дополнительной экономии...
 

В ассортименте Levi’s появятся «змеиные» куртки

В ассортименте Levi’s появятся «змеиные» куртки

Американская марка Supreme совместно с брендом Levi’s выпустила коллекцию осень-зима 2017, в которую вошли джинсовые куртки и комбинезоны с узором под змеиную кожу. Цены на одежду из линейки...
 

Производитель косметики предложил клиенткам уйти во тьму

Производитель косметики предложил клиенткам уйти во тьму

Итальянский косметический бренд Kiko Milano выпустил капсульную коллекцию под названием Into The Dark («Во тьму»), посвященную 20-летию бренда. Соавторами выпуска стали дизайнеры Мирко Фонтана...
 

Дайан Лэйн сыграет в сериале о потомках Романовых

Дайан Лэйн сыграет в сериале о потомках Романовых

Актерский состав сериала «Романовы» (The Romanoffs) пополнила номинантка на премию «Оскар» Дайан Лэйн. Автором сценария и режиссером всех эпизодов «Романовых» выступает создатель сериала...
 

Композитор Георгий Портнов умер на 90-м году жизни

Композитор Георгий Портнов умер на 90-м году жизни

Старейший петербургский композитор, заслуженный деятель искусств России Георгий Портнов скончался на 90-м году после тяжелой болезни. Он автор оперы «Король и Золушка», его музыка звучит в...
 

Покупателей возмутила цена кроссовок Chanel и Фаррелла Уильямса

Покупателей возмутила цена кроссовок Chanel и Фаррелла Уильямса

В Instagram-аккаунте Highsnobietysneakers появилась фотография пары новых кроссовок, созданных модным домом Chanel, adidas и Фарреллом Уильямсом. Большинство комментаторов высказались по...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 14/11/2017 ::

 

 

Дюжев разочаровался в россиянах и пожелал им туфты Дюжев разочаровался в россиянах и пожелал им туфты     «Ашан» прекратил выдавать бесплатные пакеты «Ашан» прекратил выдавать бесплатные пакеты     44-летний де ла Хойя тайно тренировался из-за желания нокаутировать Макгрегора 44-летний де ла Хойя тайно тренировался из-за желания нокаутировать...
последняя новость  
 

 

Стали известны все участники чемпионата мира-2018 от Европы

14/11/2017

 

Стали известны все участники чемпионата мира-2018 от Европы

 

Сборная Дании разгромила команду Ирландии в ответном стыковом матче и вышла на чемпионат мира 2018 года. Встреча прошла вечером во вторник, 14 ноября, в Дублине и завершилась поражением хозяев со счетом 1:5. Ранее через стыковые матчи на мундиаль отобрались команды Швеции, Хорватии и...

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 