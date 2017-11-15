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14/11/2017 13:48

Внезапно заговоривший Пикачу в фильме «Покемон 20» заставил зрителей вопить

Внезапно заговоривший Пикачу в фильме «Покемон 20» заставил зрителей вопить

Пикачу оказался способным произносить не только свое имя — персонаж заговорил со своим хозяином Эшем в одной из сцен полнометражного мультфильма «Покемон 20». Сотрудник портала BuzzFeed Райан Бродерик опубликовал в Twitter видеозапись из кинозала, засняв реакцию зрителей.

«Привет, я только что узнал, что Пикачу говорит по-английски в новом фильме о покемонах, и, да, это просто жесть как странно», — написал Бродерик.

На кадрах видно, как Эш спрашивает Пикачу, почему тот не желает жить в покеболе (предмет, используемый для поимки и хранения покемонов). «Потому что я всегда хочу быть с тобой», — отвечает персонаж.

Зрители завопили после первого слова, сказанного Пикачу, а когда тот завершил реплику, зал начал аплодировать.

Медиафраншиза «Покемон» начала развиваться с 1996 года: серия простых игр постепенно разрослась до многочисленных выпусков комиксов, мультсериала и нескольких десятков японских полнометражных фильмов.

 

Оригинал (на 14/11/2017): lenta.ru

 

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