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14/11/2017 18:00

Black Star уличили в краже бразильского сайта

Black Star уличили в краже бразильского сайта

Группа компаний Black Star запустила агентство веб-разработки Black Target и создала для него сайт, позаимствовав дизайн у бразильской фирмы Super Duper. На это обратил внимание пользователь Facebook Назар Сокуров.

«Увидел (...) статью о том, что Тимати открыл свою студию веб-дизайна Black Target под руководством некого Азамата Мухаметжанова. Вот молодцы, думаю, как мутятся, а. Захожу на сайт и, о боги, я клянусь, не думал что такое возможно, просто в ноль скопировать сайт западной студии», — написал он во вторник, 14 ноября.

Фото: страница Назара Сокурова в Facebook
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Фото: страница Назара Сокурова в Facebook
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«Скопировано просто все: анимации, экраны, подача, лейауты команды, меню — короче, все», — уточнил Сокуров.

Он также опубликовал скриншоты сайтов обеих студий. Оказалось, что, кроме дизайна, Black Star «позаимствовали» у Super Duper и одного из сотрудников. Фотография креативного директора Виктора Артура оказалась на сайте Black Target с подписью «Владислав Касаткин, глава отдела мобильных разработок».

На момент публикации заметки с сайта black-target.ru были удалены все перечисленные элементы.

В октябре сообщалось, что пользователи сети заподозрили Тимати в покупке фанатов за 900 рублей.

 

Оригинал (на 14/11/2017): lenta.ru

 

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