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14/11/2017 19:00

Дюжев разочаровался в россиянах и пожелал им туфты

Дюжев разочаровался в россиянах и пожелал им туфты

Актер Дмитрий Дюжев разочаровался в российских зрителях. Об этом он заявил в эфире передачи «Без обид» на телеканале LTV.

Дюжев рассказал, как столкнулся со своими зрителями в реальной жизни. По его словам, он стоял в аэропорту в очереди в бизнес-класс. Когда он понял, что почти все пассажиры были из экономкласса и пытался пройти без очереди, его не пустили. «И вот я думаю: о чем мне с вами говорить, какой вообще диалог? Я ради вашего удивления и досуга жизнью рискую», — посетовал он.

Артист добавил, что российские зрители заслуживают того низкопробного контента, который получают. «Это все говорит о том, что это правильно — когда для вас, зрителей, делают такую лабуду и туфту, сериалы эти дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете!» — подчеркнул Дюжев.

 

Оригинал (на 14/11/2017): lenta.ru

 

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