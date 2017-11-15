Умер актер Театра на Таганке Виталий Шаповалов

Актер Театра на Таганке, Народный артист РСФСР Виталий Шапопалов умер на 79-м году жизни. Об этом сообщается на странице театра в Facebook.

Артист находился в больнице в крайне тяжелом состоянии после перенесенной несколько дней назад операции.

Шаповалов был принят в труппу Театра на Таганке в 1968 году. Он сыграл в спектаклях «А зори здесь тихие», «Мастер и Маргарита», «Борис Годунов», «Преступление и наказание», «Тартюф» и многих других. Помимо театра, он отметился более чем 20 ролями в отечественном кино.