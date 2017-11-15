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15/11/2017 00:48

Россияне дождались Bentley Flying Spur c отделкой наночастицами титана

Россияне дождались Bentley Flying Spur c отделкой наночастицами титана

Британский автопроизводитель класса люкс Bentley Motors представил в России эксклюзивную версию модели Flying Spur Design Series V8 S. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил представитель бренда.

Особенностью автомобиля является отделка интерьера от ателье Mulliner с применением углеволокна, армированного наночастицами титана. Машина с двигателем мощностью 528 лошадиных сил оснащается 21-дюймовыми дисками с шестью сдвоенными спицами и черной проточкой. Flying Spur Design Series V8 S разгоняется до 100 километров в час за 4,9 секунды и развивает максимальную скорость 306 километров в час.

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По словам представителя бренда, версия предназначена для поклонников марки, которые предпочитают динамичные седаны с ярко выраженной индивидуальностью. Ателье Mulliner впервые в автомобильной индустрии использовала для отделки салона углеволокно, армированное наночастицами титана. Ранее это высокотехнологичное покрытие применялось только в авиации. Накладки порогов выполнены в одном из пяти акцентирующих цветов и украшены светящейся надписью «Mulliner».

Машины уже поступили к официальным дилерам марки в Москве. Цена на автомобиль не сообщается.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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Ученые оправдали толстяков

15/11/2017

 

Ученые оправдали толстяков

 

Ученые доказали, что излишнее потребление пищи и недостаток физических нагрузок не являются стопроцентной причиной ожирения. Исследователи пришли к выводу, что носители особого варианта белка анкирин-B подвержены избыточному весу, несмотря на правильный образ жизни.

 

 

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