Gucci замаскировал рекламу под картины старых мастеров

Итальянский модный дом Gucci анонсировал свою рождественскую подарочную коллекцию и запустил рекламную кампанию, сообщает WWD.

Имиджи продуктов стали частью живописных изображений, стилизованных под полотна старых мастеров и художников начала прошлого века. Так, портфели и портмоне «вписаны» в натюрморт в манере старых голландцев, а мужской шарф, костюм и сумка стали частью картины, напоминающей полотна Магритта. Автор изображений — испанский цифровой художник Игнасий Монреаль (Ignasi Monreal) — так прокомментировал эту картину: «Меня вдохновлял Икар, историю которого я могу перечитывать, как мантру. Если ты летишь слишком высоко, ты можешь сгореть, а если слишком низко — упасть в море».

Изображение: Gucci 1/1 1/1

Солнцезащитные очки и фарфор Gucci демонстрируются на картинке, где изображен маленький котенок в очках, сидящий в расписной кружке.

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Рекламная кампания рождественской коллекции-2017 — не первая коллаборация Монреаля и дома Gucci. В 2015 году художник участвовал в проекте Guccigram, в сентябре 2017 был приглашен для создания декораций презентации аромата Gucci Bloom, а в круизной коллекции 2018 года появятся футболки с принтом по его эскизам.

Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году модельером Гуччо Гуччи (Guccio Gucci). В настоящее время компания специализируется на выпуске одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля.