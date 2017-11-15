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политика
14/11/2017 11:31

США "навечно" ввели санкции против России

США "навечно" ввели санкции против России Дмитрий Медведев сказал о том, что США ввели санкции, которые будут действовать десятилетия.

Как он пояснил, в США приняли санкции в отношении России на уровне закона. Этот способ введенных санкций чрезвычайно сложно отменить, что позволяет говорить о том, санкции в отношении России введены на десятилетия.

Премьер-министр РФ сказал, что раньше санкции мог отменить указ президента США, а новые санкции - только путём сложных юридических процедур.

 

Оригинал (на 14/11/2017): news.rin.ru

 

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