Ураган «Харви» признали библейским штормом

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14/11/2017
Стали известны все участники чемпионата мира-2018 от Европы
Сборная Дании разгромила команду Ирландии в ответном стыковом матче и вышла на чемпионат мира 2018 года. Встреча прошла вечером во вторник, 14 ноября, в Дублине и завершилась поражением хозяев со счетом 1:5. Ранее через стыковые матчи на мундиаль отобрались команды Швеции, Хорватии и...
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