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в мире
14/11/2017 13:32

Медсестер в Южной Корее заставили оголиться перед чиновниками

Медсестер в Южной Корее заставили оголиться перед чиновниками
Видео: dailymail.co.uk

В одной из южнокорейских больниц медсестер во время корпоратива заставили исполнять на сцене эротический танец. Об этом сообщает The Korea Times.

О произошедшем стало известно после того, как одна из сотрудниц опубликовала видеозапись в соцсетях. Женщин заставили выступать в коротких юбках и обтягивающих майках перед руководством фонда, управляющего несколькими больницами и университетами по всей стране.

Танцевать должны были медработники, которых только приняли на работу, они не могли отказаться, пишет The Korea Times. В министерстве труда и занятости Южной Кореи пообещали провести расследование и наказать виновных.

 

Оригинал (на 14/11/2017): lenta.ru

 

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