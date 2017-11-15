14/11/2017 16:00 Минобороны нашло виновного в конфузе со скриншотом из игры Скриншот из игры для смартфонов, выданный за доказательство сотрудничества США с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в РФ), был ошибочно прикреплен к заявлению Минобороны России гражданским сотрудником. В отношении него проводится проверка, сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство. Оригинал (на 14/11/2017): lenta.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

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