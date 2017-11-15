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в мире
14/11/2017 16:00

Минобороны нашло виновного в конфузе со скриншотом из игры

Минобороны нашло виновного в конфузе со скриншотом из игры

Скриншот из игры для смартфонов, выданный за доказательство сотрудничества США с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в РФ), был ошибочно прикреплен к заявлению Минобороны России гражданским сотрудником. В отношении него проводится проверка, сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.

 

Оригинал (на 14/11/2017): lenta.ru

 

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США отклонили десятки запросов Москвы на посещение дач дипломатов в Нью-Йорке

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Власти США систематически отклоняют запросы Москвы на посещение и проверку закрытых дач дипломатов России в Нью-Йорке. Об этом заявил старший советник постоянного представительства РФ при ООН...
 

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Опубликован личный дневник Усамы бен Ладена

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Индийские военные построили самую высокогорную автодорогу в мире

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14/11/2017

 

Стали известны все участники чемпионата мира-2018 от Европы

 

Сборная Дании разгромила команду Ирландии в ответном стыковом матче и вышла на чемпионат мира 2018 года. Встреча прошла вечером во вторник, 14 ноября, в Дублине и завершилась поражением хозяев со счетом 1:5. Ранее через стыковые матчи на мундиаль отобрались команды Швеции, Хорватии и...

 

 

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