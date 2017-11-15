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в мире
14/11/2017 17:16

Дутерте предложил канадскому премьеру отвалить

Дутерте предложил канадскому премьеру отвалить

Президент Филлипин Родриго Дутерте заявил о недопустимости вмешательства иностранных политиков в вопросы соблюдения прав человека в его стране. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам 31-го саммита стран АСЕАН, завершившегося вечером во вторник, 14 ноября, в Маниле, передает РИА Новости .

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо, также участвовавший в саммите, сообщил, что в беседе с Дутерте выразил озабоченность методами, к котором прибегают филиппинские власти в борьбе с наркоторговцами, и поднимал вопрос прав человека.

«Я был избран филиппинским народом. Я буду отвечать только перед филиппинским народом. Я буду отвечать перед филиппинскими фермерами и рыбаками, терпеливо объяснять им, почему так, но я никогда, никогда не позволю иностранцу допрашивать меня. Пусть отваливают», — сказал Дутерте в ответ на просьбу прокомментировать беседу с канадским политиком, цитирует Reuters.

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«Я не буду ничего объяснять, это личное официальное оскорбление», — подчеркнул он, не уточняя имен.

Филиппинский лидер добавил, что убьет любого, кто будет распространять наркотики в его стране.

10 ноября Дутерте сознался, что, будучи 16-летним подростком, во время поножовщины убил человека. Его официальный представитель после поспешил заявить, что все это «было сказано в шутку». «Президент всегда использует яркие лингвистические приемы, когда обращается к филиппинцам, находясь за рубежом», — пояснил он.

Президент Филиппин известен своими скандальными высказываниями. Так, в июне этого года он пригрозил съесть печень экстремистов из группировки «Абу Сайяф». За полгода до этого глава государства поклялся убивать чиновников, замешанных в наркоторговле.

Кампания по борьбе с наркотиками началась на Филиппинах в мае 2016 года, сразу после того, как Дутерте вступил в должность. В декабре сообщалось, что с момента его избрания главой государства полицейские убили в ходе спецопераций несколько тысяч человек.

 

Оригинал (на 14/11/2017): lenta.ru

 

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