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14/11/2017 17:16

Бронетехника окружила столицу Зимбабве

Бронетехника окружила столицу Зимбабве

По направлению к зимбабвийской столице Хараре движется бронетехника. Видео публикует The Independent.

По сообщениям очевидцев, боевые машины перекрыли несколько автомагистралей, ведущих в город. Кроме того, по некоторым данным, вооруженные люди в форме захватили офис местной государственной телевизионной компании ZBC, ее вещание прекращено.

The Independent уточняет, что внутриполитическая ситуация в стране резко обострилась после того, как на прошлой неделе бессменный лидер Зимбабве Роберт Мугабе отправил в отставку вице-президента страны Эмерсона Мнангагва, который считался вероятным преемником главы государства.

 

Оригинал (на 14/11/2017): lenta.ru

 

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