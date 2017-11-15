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в мире
14/11/2017 23:48

Палата представителей США разрешила потратить 4,6 миллиарда на «сдерживание» РФ

Палата представителей США разрешила потратить 4,6 миллиарда на «сдерживание» РФ

Нижняя палата Конгресса США проголосовала за оборонный бюджет страны на 2018 финансовый год. Об этом сообщает агентство Reuters.

Среди прочего, в бюджет включена статья, которая позволит Пентагону потратить 4,6 миллиарда долларов на «сдерживание» России в Европе. Средства должны пойти на усиление военного потенциала США в Старом Свете и укрепление союзников по НАТО. Еще 350 миллионов будут выделены на оказание военной помощи Украине.

Общий бюджет американского военного ведомства в случае утверждения составит 700 миллиардов долларов. Теперь за него должны проголосовать сенаторы, после чего документ поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

24 октября стало известно, что НАТО намерено одобрить создание двух новых структурных подразделений для укрепления слабых сторон альянса в потенциальном конфликте с Россией. Рекомендации касаются создания управления логистикой НАТО, которое будет сосредоточено на более быстром перемещении людей и материальных средств, а также новым управлением по защите морских путей и коммуникаций для снабжения Европы в акватории Атлантического и Северного ледовитого океанов.

 

Оригинал (на 14/11/2017): lenta.ru

 

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Ученые оправдали толстяков

15/11/2017

 

Ученые оправдали толстяков

 

Ученые доказали, что излишнее потребление пищи и недостаток физических нагрузок не являются стопроцентной причиной ожирения. Исследователи пришли к выводу, что носители особого варианта белка анкирин-B подвержены избыточному весу, несмотря на правильный образ жизни.

 

 

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