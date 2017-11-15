Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
Ученые оправдали толстяков Ученые оправдали толстяков Медведев дошел до лампочек Медведев дошел до лампочек ФАС объяснила рост цен на бензин ФАС объяснила рост цен на бензин В молочных сосисках обнаружили антибиотики, хрящи и шкурки В молочных сосисках обнаружили антибиотики, хрящи и шкурки Дачникам и огородникам упростили доступ к электросетям Дачникам и огородникам упростили доступ к электросетям
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
в мире
15/11/2017 00:32

Пентагон подтвердил эвакуацию боевиков ИГ из сирийской Ракки

Пентагон подтвердил уход из Ракки около 300 боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя возглавляемой США коалиции полковника Райана Диллона.

Материалы по теме
00:02 — 21 октября
Шам на крови
Что скрывает павшая столица «Исламского государства»

По его словам, террористы покинули район вместе с 3,5 тысячами мирных жителей в рамках соглашения между «Демократическими силами Сирии» (ДСС) и городским советом Ракки. Диллон пояснил, что договоренность была достигнута с целью «предотвратить дальнейшие жертвы среди мирного населения в результате конфликта».

Военный пояснил, что при выходе из города каждый эвакуируемый проверялся с помощью металлоискателей и заносился в базу биометрических данных и отпечатков пальцев. «В ходе мероприятий четыре иностранных боевика были идентифицированы и задержаны ДСС. Из 3,5 тысяч мирных граждан которые вышли из Ракки в то время, менее 300 были идентифицированы как потенциальные боевики ИГ», — отметил Диллон.

14 ноября BBC News опубликовала собственное расследование, согласно которому Ракку покинули около четырех тысяч боевиков. В частности, по утверждению водителя, грузовики загружались вооруженные и обвешанные поясами смертников террористы и их жены и дети.

Предыстория:&В Раскрыты детали операции по эвакуации боевиков ИГ из Ракки

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Дутерте предложил канадскому премьеру отвалить

Дутерте предложил канадскому премьеру отвалить

Президент Филиппин Родриго Дутретре заявил, что убьет любого, кто будет распространять наркотики в его стране.«Если вы будете разрушать мою страну, я вас убью, не сомневайтесь в этом», —...
 

Техасский стрелок расстрелял прихожан церкви из-за конфликта с тещей

Техасский стрелок расстрелял прихожан церкви из-за конфликта с тещей

Причиной стрельбы, которая 5 ноября произошла в баптистской церкви в Техасе, мог стать конфликт в семье Девина Келли, учинившего бойню. Теща, регулярно посещавшая баптистскую церковь в...
 

Задержанная в Египте с трамадолом британка попросила выпустить ее из адской дыры

Задержанная в Египте с трамадолом британка попросила выпустить ее из адской дыры

Находящаяся в египетской тюрьме подданная Великобритании 33-летняя Лаура Пламмер отправила послание родственникам, в котором умоляет помочь ей. Женщину задержали в аэропорту Хургады при...
 

НАТО из-за России увеличит число командных центров в Европе

НАТО из-за России увеличит число командных центров в Европе

Впервые со времен окончания холодной войны НАТО создает новые командные структуры в Европе. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. В частности, министры обороны...
 

Польша ужесточит политику в отношении Украины

Польша ужесточит политику в отношении Украины

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что польская внешняя политика в отношении Украины будет пересмотрена. Глава польского МИД заявил, что в настоявшее время началась...
 

Кореянка прыгнула с 13 этажа и зашибла насмерть прохожего

Кореянка прыгнула с 13 этажа и зашибла насмерть прохожего

Жительница южнокорейской столицы Сеула выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на 13-м этаже жилого дома и упала на шедшего на работу мужчину. Оба участника происшествия получили серьезные...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 15/11/2017 ::

 

 

Создан бриллиантовый iPhone X по цене московской квартиры Создан бриллиантовый iPhone X по цене московской квартиры     Военные арестовали президента Зимбабве Военные арестовали президента Зимбабве     Улюкаев напишет книгу «о хорошей жизни» Улюкаев напишет книгу «о хорошей жизни»
последняя новость  
 

 

Ученые оправдали толстяков

15/11/2017

 

Ученые оправдали толстяков

 

Ученые доказали, что излишнее потребление пищи и недостаток физических нагрузок не являются стопроцентной причиной ожирения. Исследователи пришли к выводу, что носители особого варианта белка анкирин-B подвержены избыточному весу, несмотря на правильный образ жизни.

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 

 

гороскоп  
 

 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 