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в мире
15/11/2017 01:16

В Зимбабве военные захватили телевидение

В столице Зимбабве Хараре военные захватили здание государственной телерадиокомпании ZBC. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сотрудников телецентра.

По свидетельству очевидцев, несколько работников ZBC пострадали в ходе инцидента. При этом военные заверили журналистов, что тем «не следует беспокоиться, поскольку солдаты заняли помещения лишь для защиты компании».

Практически одновременно в Хараре прогремели несколько взрывов. Об их последствиях не сообщается.

Американское посольство призвало граждан США в Зимбабве «искать укрытие», после чего сообщило на своем сайте, что в среду останется закрытым.

14 ноября армейская бронетехника перекрыла несколько автомагистралей, ведущих в Хараре. Внутриполитическая ситуация в стране резко обострилась после того, как на прошлой неделе бессменный лидер Зимбабве Роберт Мугабе отправил в отставку вице-президента страны Эмерсона Мнангагва, который считался вероятным преемником главы государства.

Предыстория:&В Бронетехника окружила столицу Зимбабве

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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Ученые оправдали толстяков

15/11/2017

 

Ученые оправдали толстяков

 

Ученые доказали, что излишнее потребление пищи и недостаток физических нагрузок не являются стопроцентной причиной ожирения. Исследователи пришли к выводу, что носители особого варианта белка анкирин-B подвержены избыточному весу, несмотря на правильный образ жизни.

 

 

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