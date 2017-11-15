В Зимбабве военные захватили телевидение

В столице Зимбабве Хараре военные захватили здание государственной телерадиокомпании ZBC. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сотрудников телецентра.

По свидетельству очевидцев, несколько работников ZBC пострадали в ходе инцидента. При этом военные заверили журналистов, что тем «не следует беспокоиться, поскольку солдаты заняли помещения лишь для защиты компании».

Практически одновременно в Хараре прогремели несколько взрывов. Об их последствиях не сообщается.

Американское посольство призвало граждан США в Зимбабве «искать укрытие», после чего сообщило на своем сайте, что в среду останется закрытым.

14 ноября армейская бронетехника перекрыла несколько автомагистралей, ведущих в Хараре. Внутриполитическая ситуация в стране резко обострилась после того, как на прошлой неделе бессменный лидер Зимбабве Роберт Мугабе отправил в отставку вице-президента страны Эмерсона Мнангагва, который считался вероятным преемником главы государства.