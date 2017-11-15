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в мире
15/11/2017 02:16

Президент Венесуэлы предложил колумбийскому коллеге употреблять кокаин

Президент Венесуэлы предложил колумбийскому коллеге употреблять кокаин

Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал введенный Колумбией запрет на экспорт лекарств и посоветовал своему коллеге Хуану Мануэлю Сантосу принимать наркотики. Об этом он заявил в эфире государственного телевидения, передает РИА Новости.

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04:12 — 26 июня
Роман с кокаином
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«Сантос, мы лекарства и не будем покупать в Колумбии. Мы уже закупаемся в Индии, так что сам глотай твои лекарства, твои наркотики и твой кокаин», — сказал Мадуро.

12 ноября Сантос продемонстрировал общественности крупнейшую партию кокаина весом в 12 тонн, изъятую колумбийскими полицейскими. Президент даже прогулялся по импровизированному «полю» из брикетов с наркотиками в окружении бойцов спецназа.

 

Оригинал (на 15/11/2017): lenta.ru

 

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15/11/2017

 

Ученые оправдали толстяков

 

Ученые доказали, что излишнее потребление пищи и недостаток физических нагрузок не являются стопроцентной причиной ожирения. Исследователи пришли к выводу, что носители особого варианта белка анкирин-B подвержены избыточному весу, несмотря на правильный образ жизни.

 

 

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