Президент Венесуэлы предложил колумбийскому коллеге употреблять кокаин

Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал введенный Колумбией запрет на экспорт лекарств и посоветовал своему коллеге Хуану Мануэлю Сантосу принимать наркотики. Об этом он заявил в эфире государственного телевидения, передает РИА Новости.

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«Сантос, мы лекарства и не будем покупать в Колумбии. Мы уже закупаемся в Индии, так что сам глотай твои лекарства, твои наркотики и твой кокаин», — сказал Мадуро.

12 ноября Сантос продемонстрировал общественности крупнейшую партию кокаина весом в 12 тонн, изъятую колумбийскими полицейскими. Президент даже прогулялся по импровизированному «полю» из брикетов с наркотиками в окружении бойцов спецназа.