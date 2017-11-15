Всемирный банк и МВФ превысили лимит кредитов Украине

Всемирный банк (ВБ) и Международный валютный фонд (МВФ) превысили лимит финансовой поддержки Украины. Об этом во вторник, 14 ноября, заявил глава ВБ Джим Йонг Ким, сообщает ТАСС.

«Мы достигли нашего лимита и даже превысили его в поддержке Украины. То же самое сделал и МВФ. Но МВФ — это большая организация, намного больше, чем мы, у них есть более триллиона долларов, которые они могут предоставить в качестве займов», — сказал он.

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По его словам, международные организации совместно работают для увеличения этой поддержки.

Создание Антикоррупционного суда на Украине станет решающим шагом властей в борьбе с коррупцией с точки зрения иностранных инвесторов, подчеркнул глава ВБ.

Ким также напомнил о земельной реформе, сообщает УНИАН. Ее проведение повысит благосостояние собственников земли и стимулирует рост экономики, уверен он. «Я общаюсь со многими инвесторами, и ощущение до сих пор таково, что Украине нужно сделать конкретные вещи, чтобы дать уверенность инвесторам», — отметил президент международной организации.

3 ноября представитель МВФ в стране Йоста Люнгман заявил, что предоставит Украине очередной кредит в случае принятия закона о приватизации, создания антикоррупционного суда и повышения цен на газ.

Киев выполнил программу фонда на две трети и получил кредиты на 12,5 миллиарда долларов. Общий объем кредитов МВФ Украине составляет 17 миллиардов долларов. Но из-за промедления с принятием законов Киев получил в 2017 году только один транш в один миллиард долларов.

Всемирный банк за два последних года выделил Украине кредиты на 4,7 миллиарда долларов.

Общий государственный долг Украины за сентябрь вырос на 470 миллионов долларов и составил 77,03 миллиарда долларов.



