Немцы подтвердили заинтересованность в «Северном потоке-2»

Немецкая компания Wintershall подтвердила заинтересованной в проекте «Северный поток -2». Решение было принято после изучения разъяснений OFAC (департамента Минфина США по контролю за иностранными активами) по содержанию новых антироссийских санкций. Об этом заявил председатель правления Wintershall Марио Мерен во вторник, 14 ноября, передает РИА Новости.

«Мы, разумеется, видели разъяснение, которое было выпущено правительством США. (…) Это разъяснение четко демонстрирует, что мы продолжим нашу поддержку проекта. Мы финансируем проект вместе с другими международными компаниями», — сказал он.

При этом глава Wintershall признал, окончательно ситуация с финансированием «Северного потока-2» прояснится после тестирования рынка. Мерен напомнил, что среди участников рынка есть американские, европейские, китайские и индийские банки.

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«У них разные точки зрения, что и как финансировать, думаю, очень рано говорить, каким будет влияние санкций на структуру финансирования проекта», — подчеркнул Мерен. По его словам, структуру финансирования «Северного потока-2» можно будет прогнозировать после того, как проектная компания Nord Stream 2 сделает анализ рынка вместе с банками. «Если вспомнить Nord Stream, многие экспортные кредитные агентства были вовлечены, аппетит был здоровым», — добавил он.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых ограничительных мерах в отношении России. Он предусматривает, в частности, сокращение до двух недель максимального срока финансирования банков, которые находятся под санкциями, и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора. Рейтинговое агентство Moody's не исключило задержку строительства трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

«Северный поток-2» включает в себя строительство двух ниток из России через Балтийское море до Германии общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Партнерами «Газпрома» в этом проекте выступают компании Engie, Shell, OMV, Uniper и Wintershall. Стоимость оценивается в 9,5 миллиарда евро.