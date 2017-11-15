Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
В России окончательно запретили «легкие» сигареты В России окончательно запретили «легкие» сигареты Найдено эффективное средство против смертоносного рака Найдено эффективное средство против смертоносного рака Сборная России отыграла два мяча и вырвала ничью в матче с Испанией Сборная России отыграла два мяча и вырвала ничью в матче... Крупнейшая нефтесервисная компания России стала объектом ожесточенных торгов Крупнейшая нефтесервисная компания России стала объектом... Мутко на чистом английском предложил Ибрагимовичу гражданство Мутко на чистом английском предложил Ибрагимовичу...
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
экономика
14/11/2017 13:16

Немцы подтвердили заинтересованность в «Северном потоке-2»

Немцы подтвердили заинтересованность в «Северном потоке-2»

Немецкая компания Wintershall подтвердила заинтересованной в проекте «Северный поток -2». Решение было принято после изучения разъяснений OFAC (департамента Минфина США по контролю за иностранными активами) по содержанию новых антироссийских санкций. Об этом заявил председатель правления Wintershall Марио Мерен во вторник, 14 ноября, передает РИА Новости.

«Мы, разумеется, видели разъяснение, которое было выпущено правительством США. (…) Это разъяснение четко демонстрирует, что мы продолжим нашу поддержку проекта. Мы финансируем проект вместе с другими международными компаниями», — сказал он.

При этом глава Wintershall признал, окончательно ситуация с финансированием «Северного потока-2» прояснится после тестирования рынка. Мерен напомнил, что среди участников рынка есть американские, европейские, китайские и индийские банки.

Материалы по теме
17:45 — 2 августа
Расширение хамства
Как закон о противниках Америки бьет по экономике России и ЕС

«У них разные точки зрения, что и как финансировать, думаю, очень рано говорить, каким будет влияние санкций на структуру финансирования проекта», — подчеркнул Мерен. По его словам, структуру финансирования «Северного потока-2» можно будет прогнозировать после того, как проектная компания Nord Stream 2 сделает анализ рынка вместе с банками. «Если вспомнить Nord Stream, многие экспортные кредитные агентства были вовлечены, аппетит был здоровым», — добавил он.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых ограничительных мерах в отношении России. Он предусматривает, в частности, сокращение до двух недель максимального срока финансирования банков, которые находятся под санкциями, и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора. Рейтинговое агентство Moody's не исключило задержку строительства трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

«Северный поток-2» включает в себя строительство двух ниток из России через Балтийское море до Германии общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Партнерами «Газпрома» в этом проекте выступают компании Engie, Shell, OMV, Uniper и Wintershall. Стоимость оценивается в 9,5 миллиарда евро.

 

Оригинал (на 14/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Экономическую мощь Российской империи недопустимо преувеличивают

Экономическую мощь Российской империи недопустимо преувеличивают

Внушительный экономический рост Российской империи в последние годы ее существования является привычной иллюстрацией к фразам о «России, которую мы потеряли». Но так ли была успешна русская...
 

Капитализация Apple превысила 900 миллиардов долларов

Капитализация Apple превысила 900 миллиардов долларов

Американская корпорация Apple стала первой в мире компанией, капитализация которой на закрытие торгов превысила 900 миллиардов долларов. По итогам сессии на Уолл-стрит ее акции подорожали на...
 

Предприниматель Андрей Мельниченко открыл очередной Центр для одаренных детей

Предприниматель Андрей Мельниченко открыл очередной Центр для одаренных детей

В Невинномысске Ставропольского края состоялось торжественное открытие Центра детского научного и инженерно-технического творчества. Его создание было организовано и профинансировано...
 

Вкладчики «Югры» призвали применить механизмы финансового оздоровления банка

Вкладчики «Югры» призвали применить механизмы финансового оздоровления банка

Вкладчики «Югры» обратились к председателю ЦБ России Эльвире Набиуллиной с предложением поддержать план финансового оздоровления банка, разработанный мажоритарным акционером Алексеем Хотиным....
 

В Ирландии рассказали о доходах богатейшей россиянки

В Ирландии рассказали о доходах богатейшей россиянки

Елена Батурина, жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, стала богаче на полтора миллиона евро после роста доходов люксового отеля в Дублине, который она купила в 2012 году. Чистая прибыль...
 

Китай подпустит иностранцев к своим финансам

Китай подпустит иностранцев к своим финансам

Китай открывает свой финансовый сектор для иностранных инвесторов. Пекин отменит ограничение доли иностранного капитала в китайских банках и управляющих компаниях. Сейчас в стране действует...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 14/11/2017 ::

 

 

Дюжев разочаровался в россиянах и пожелал им туфты Дюжев разочаровался в россиянах и пожелал им туфты     «Ашан» прекратил выдавать бесплатные пакеты «Ашан» прекратил выдавать бесплатные пакеты     44-летний де ла Хойя тайно тренировался из-за желания нокаутировать Макгрегора 44-летний де ла Хойя тайно тренировался из-за желания нокаутировать...
последняя новость  
 

 

Стали известны все участники чемпионата мира-2018 от Европы

14/11/2017

 

Стали известны все участники чемпионата мира-2018 от Европы

 

Сборная Дании разгромила команду Ирландии в ответном стыковом матче и вышла на чемпионат мира 2018 года. Встреча прошла вечером во вторник, 14 ноября, в Дублине и завершилась поражением хозяев со счетом 1:5. Ранее через стыковые матчи на мундиаль отобрались команды Швеции, Хорватии и...

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 