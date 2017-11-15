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экономика
14/11/2017 13:16

В «Роснефти» сообщили об улучшении ключевых показателей

В «Роснефти» сообщили об улучшении ключевых показателей

«Роснефть» опубликовала финансовую отчетность за третий квартал и 9 месяцев 2017 года. Компания сделала ряд стратегических приобретений. Первоклассные иностранные и российские активы были приобретены по минимальной рыночной цене, и они обладают потенциалом опережающего роста акционерной стоимости, сообщает пресс-релиз «Роснефти», присланный в редакцию «Ленты.ру.».

В третьем квартале «Роснефть» «сработала» в прибыль, продемонстрировав стабильную генерацию денежного потока, подчеркивается в материалах компании. Так, в июле–сентябре выручка превзошла прогнозы аналитиков, составив 1,496 триллиона рублей.

За три квартала текущего года этот показатель вырос на 43,7 процента в долларовом выражении и на 22,9 процента в рублевом выражении, превысив 4,3 триллиона рублей. У конкурентов (Total и Statoil) динамика выручки ниже — 15,5 и 33,8 процента соответственно.

EBITDA — ключевой показатель прибыли до вычета процентов по кредитам, уплаченных налогов и учтенной амортизации - за 9 месяцев превысила 1 триллиона рублей (плюс 10,6 процента к аналогичному периоду 2016 года). А в третьем квартале EBITDA вырос на 21,2 процента — до 371 миллиарда рублей.

«Синергетический эффект от приобретения «Башнефти» уже превысил 40 миллиарда рублей, что превосходит изначальные ожидания», — говорится в пресс-релизе «Роснефти».

Как результат, чистая прибыль за 9 месяцев достигла 152 миллиардов рублей по сравнению со 133 миллиардами рублей за три квартала 2016 года. В компании подчеркивают, что это обусловлено интеграцией активов «Башнефти», улучшением корзины реализации, расширением трейдинговой активности.

Компания закрыла сделку по приобретению 49 процентов акций Essar Oil Limited. «"Роснефть" в последние годы активно совершенствует управление своим портфелем активов. Мы оцениваем вклад в чистую прибыль "Роснефти" на уровне 500 миллионов долларов или порядка 6 процентов от данного показателя с 2018 года», — отметили аналитики UBS.

Компания также стала участником проекта по освоению одного из самых крупных в мире газовых месторождений – Зохр, который реализуют на шельфе Египта ее партнеры Eni и BP. Сделка позволит «Роснефти» укрепить позиции в стратегически важном регионе и стать одним из ведущих игроков на рынке сжиженного природного газа.

В России «Роснефть» также совершила важные приобретения. В частности, получила право на разработку Эргинского участка и приобрела 100-процентную долю в проекте «Конданефть».

«Роснефть» смогла воспользоваться благоприятной рыночной конъюнктурой, приобретя очень перспективный актив по выгодной цене. Важно также, что приобретены не лицензии на участки, а группа месторождений, которые практически готовы к промышленной добыче», - считает директор Инфо-ТЭК Терминал Рустам Танкаев.


 

Оригинал (на 14/11/2017): lenta.ru

 

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