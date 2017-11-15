Глобальное состояние выросло на треть за десять лет экономического кризиса

На сегодняшний день глобальное благосостояние достигло 280 триллионов долларов США, что на 27 процентов выше, чем десять лет назад в начале финансового кризиса. К такому выводу пришли эксперты Исследовательского института Credit Suisse (CSRI) в своем последнем исследовании «Глобальный отчет о благосостоянии».

Аналитики отмечают, что за последние 12 месяцев общее мировое богатство выросло на 6,4 процента. Это самый быстрый темп роста благосостояния с 2012 года и один из лучших результатов с момента финансового кризиса. Более того, поскольку оно увеличивалось быстрее, чем население, глобальное среднее благосостояние на взрослого достигло нового рекордного уровня в 56 540 долларов.

Бесспорным лидером по темпам наращивания благосостояния эксперты называют США. Страна, по их словам, продолжила непрерывное увеличение прибыли после финансового кризиса и добавила 8,5 триллиона долларов США к запасу мирового богатства. Другими словами, на долю США приходится более половины совокупного глобального благосостояния в размере 16,7 триллиона долларов, созданного за последние 12 месяцев.

«До сих пор президентство Трампа показало, что бизнес процветает и растет занятость, хотя постоянная помощь Федеральной резервной системы, несомненно, сыграла здесь свою роль», — отмечает директор по информационным технологиям для международного управления капиталом в Credit Suisse Майкл О'Салливан.

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Благосостояние Европы, по данным исследовательского института, за этот же период выросло

на 6,4 процента. В десятку стран с наибольшей прибылью в абсолютном выражении попали Германия, Франция, Италия и Испания. В пересчете на процентные ставки наибольший прирост богатства домохозяйств был зафиксирован в Польше. По мнению экспертов, увеличение показателя на 18 процентов было обусловлено главным образом ростом цен на акции.

Лидером рейтинга объема среднего благосостояния на одного взрослого в 2017 году остается Швейцария. С начала века, богатство для взрослого в Швейцарии выросло на 130 процентов до 537 600 долларов.

В исследовании также подчеркивается, что основным негативным последствием кризиса остается неравное распределение благосостояния, и этот разрыв продолжает увеличиваться во всех частях мира с 2007 года. Как подсчитали авторы отчета, на один процент мировых держателей благосостояния в начале тысячелетия приходилось 45,5 процента средств всех домашних хозяйств. Сегодня им принадлежит 50,1 процента благосостояния домохозяйств.

Эксперты считают, что глобальное благосостояние продолжит расти такими же темпами, что и последние полвека, и к 2022 году может достигнуть 341 триллиона долларов.