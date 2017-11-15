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экономика
14/11/2017 14:16

Санкции США ударят по всем трубам «Газпрома»

Санкции США ударят по всем трубам «Газпрома»

«Газпром» признал, что новые американские санкции создают риски для всех существующих и строящихся экспортных газовых магистралей. Об этом говорится в отчете компании за третий квартал.

«Введение данных санкционных мер может создать риски как для реализации перспективных газотранспортных проектов "Турецкий поток" и "Северный поток-2", так и обслуживания действующих экспортных газопроводов, таких как "Северный поток" и "Голубой поток», — отмечается в документе.

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17:45 — 2 августа
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Санкции могут отрицательно сказаться на участии иностранных лиц в отдельных новых проектах компании, полагают в «Газпроме». Для точной оценки рисков необходимы официальные разъяснения со стороны Министерства финансов США, подчеркнули в компании.

Международное рейтинговое агентство S&P полагает, что из-за новых антироссийских санкций США на газовом рынке Европы растет неопределенность.

Закон от 2 августа наделяет президента США правом вводить ограничительные меры в отношении любого лица, которое инвестировало, поставляло технологии или оказывало услуги России в сфере строительства и обслуживания российских трубопроводов.

 

Оригинал (на 14/11/2017): lenta.ru

 

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