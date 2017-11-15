Самолеты Sukhoi Superjet попытались продать в Анголу

Российская делегация, посетившая Анголу, предложила поставлять в эту африканскую страну самолеты Sukhoi Superjet 100. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Минвостокразвития.

Авиапарк национального перевозчика, авиакомпании TAAG Angola Airline в настоящее время состоит из воздушных судов Boeing-737-700, 777-200 и 777-300. «Российская сторона считает, что для условий Анголы наиболее оптимальным вариантом являются среднемагистральные самолеты Sukhoi Superjet 100 и предложила начать переговоры с TAAG Angola Airlines по программам SSJ-100 с предполагаемым горизонтом поставок в 2019-2021 годах», — говорится в сообщении.

Вопрос поставки самолетов Superjet 100 обсуждался на встрече главы министерства Александра Галушки с госсекретарем по национальной обороне Анголы Гаспаром Душ Сантушем Руфину.

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В июле 2017 года глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Слюсарь говорил, что у компании есть договоренности с Африканским экспортно-импортным банком и ВЭБом о создании лизинговой платформы для поставок Superjet 100 в африканские страны. В частности, пять самолетов планируется поставить в Замбию.

В настоящее время крупнейшим иностранным заказчиком лайнеров Superjet является мексиканская Interjet, российским эксплуатантом — «Аэрофлот».

Sukhoi Superjet 100 — региональный самолет нового поколения, разработанный и произведенный «Гражданскими самолетами Сухого» (входят в ОАК) при участии Alenia Aermacchi. Базовая версия лайнера имеет дальность 3048 километров, а модификация LR — 4578 километров. Самолет способен перевозить от 75 до 95 пассажиров.