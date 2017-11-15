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экономика
14/11/2017 16:32

Раскрыты потери Италии от пропуска чемпионата мира в России

Раскрыты потери Италии от пропуска чемпионата мира в России

Потери Италии от непопадания сборной по футболу на ЧМ-2018 составят миллиард евро. Такое мнение в эфире Radio 24 выразил бывший министр спорта, туризма и зрелищ Италии Франко Корраро.

«Это точно обойдется нам в 500-600 миллионов евро, однако если посчитать все косвенные упущенные доходы, то сумма превысит миллиард евро, даже больше», — заявил бывший министр. Корраро также призвал действующего главу Итальянской футбольной федерации Карло Тавеккио принять решительные меры, если он хочет продолжить занимать свой пост.

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После поражения от сборной Швеции Тавеккио взял 48-часовой перерыв для того, чтобы обдумать случившееся. Корраро требует от главы футбольной федерации раскрыть план действия. Для Корраро отставка действующего тренера сборной Италии Джампьеро Вентуры очевидна. «Вентура несет объективную ситуацию за произошедшее. Бывает, когда для достижения результата не хватает 10 процентов, в нашем не хватило всех 80», — категоричен бывший министр.

Сборная Италии уступила Швеции в по сумме двух стыковых матчей и впервые за 60 лет пропустит мировое первенство по футболу.

 

Оригинал (на 14/11/2017): lenta.ru

 

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