Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
В России окончательно запретили «легкие» сигареты В России окончательно запретили «легкие» сигареты Найдено эффективное средство против смертоносного рака Найдено эффективное средство против смертоносного рака Сборная России отыграла два мяча и вырвала ничью в матче с Испанией Сборная России отыграла два мяча и вырвала ничью в матче... Крупнейшая нефтесервисная компания России стала объектом ожесточенных торгов Крупнейшая нефтесервисная компания России стала объектом... Мутко на чистом английском предложил Ибрагимовичу гражданство Мутко на чистом английском предложил Ибрагимовичу...
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
экономика
14/11/2017 16:48

На Superjob открылась вакансия президента России

На Superjob открылась вакансия президента России

Портал вакансий Superjob разместил объявление о поиске соискателей на пост президента России. В объявлении сообщается, что «опыт работы не требуется», однако «работодатель отнесется с пониманием к опыту работы на аналогичной должности».

От соискателя требуется активная жизненная позиция и патриотизм. В должностных обязанностях вакансии указывается назначение выборов в Госдуму, подписание федеральных законов, помилование, ведение переговоров о военном сотрудничестве и другое.

«В случае избрания работодателем предоставляется: личный самолет, государственная квартира, государственная дача. Полное содержание за государственный счет (медицинское обслуживание, питание, транспорт, занятия спортом, образование, отдых) для Президента и членов его семьи. Персональный кабинет с видом на Кремль (изнутри). Проезд от места проживания к месту работы без пробок!» — отмечается в объявлении.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Согласно Конституции, на должность может претендовать любой гражданин России в возрасте от 35 лет, проживший в стране на протяжении 10 лет.

Superjob является одним из крупнейших хедхантинговых порталов России и стран бывшего СССР. Сайт работает с 2000 года.

 

Оригинал (на 14/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Цены на бензин в России достигли рекордных показателей

Цены на бензин в России достигли рекордных показателей

Оптовые цены на бензин в России в середине ноября достигли рекордного уровня в 2017 году. Стоимость бензина АИ-92 с 7 по 13 ноября выросла на 2,3 процента (до 42 тысяч 850 рублей за тонну),...
 

У саудовских принцев отберут триллион долларов для поправки финансов королевства

У саудовских принцев отберут триллион долларов для поправки финансов королевства

Правительство Саудовской Аравии намерено конфисковать до 800 миллиардов долларов у заподозренных в коррупции принцев, пишет The Wall Street Journal. Значительная часть их активов находится за...
 

Банк Порошенко увеличил прибыль в несколько раз

Банк Порошенко увеличил прибыль в несколько раз

Киевский Международный инвестиционный банк, которым владеет президент Украины Петр Порошенко, в январе-сентябре нынешнего года увеличил прибыль в 2,5 раза до 2,9 миллиона долларов. Активы...
 

Самолеты Sukhoi Superjet попытались продать в Анголу

Самолеты Sukhoi Superjet попытались продать в Анголу

Российская делегация, посетившая Анголу, предложила поставлять в эту африканскую страну самолеты Sukhoi Superjet 100. Об этом говорится на сайте Минвостокразвития. Авиапарк национального...
 

ЕС заявил о бесполезности «Северного потока-2»

ЕС заявил о бесполезности «Северного потока-2»

Еврокомиссия не видит необходимости в создании газопровода «Северный поток-2» из-за снижения потребления топлива в ЕС. Европе достаточно имеющейся сейчас хорошо развитой инфраструктуры по...
 

Alibaba предложила закупиться алкоголем до конца жизни

Alibaba предложила закупиться алкоголем до конца жизни

Китайская интернет-компания Alibaba предложила желающим обеспечить себя алкоголем на всю жизнь. Это будет стоит всего 11111 юаней (1275 фунтов стерлингов). О необычной акции ретейлер объявил...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 14/11/2017 ::

 

 

Дюжев разочаровался в россиянах и пожелал им туфты Дюжев разочаровался в россиянах и пожелал им туфты     «Ашан» прекратил выдавать бесплатные пакеты «Ашан» прекратил выдавать бесплатные пакеты     44-летний де ла Хойя тайно тренировался из-за желания нокаутировать Макгрегора 44-летний де ла Хойя тайно тренировался из-за желания нокаутировать...
последняя новость  
 

 

Стали известны все участники чемпионата мира-2018 от Европы

14/11/2017

 

Стали известны все участники чемпионата мира-2018 от Европы

 

Сборная Дании разгромила команду Ирландии в ответном стыковом матче и вышла на чемпионат мира 2018 года. Встреча прошла вечером во вторник, 14 ноября, в Дублине и завершилась поражением хозяев со счетом 1:5. Ранее через стыковые матчи на мундиаль отобрались команды Швеции, Хорватии и...

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 