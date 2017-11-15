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экономика
14/11/2017 17:32

Курс рубля снова обвалился

Курс доллара снова превысил 60 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На закрытии торговой сессии Московской биржи за один доллар давали 60,14 рубля. За сутки американская валюта подросла в цене на 1,331 процента.

Евро также пробил очередную психологическую отметку, по итогам торгов за европейскую валюту давали 70,71 рубля. Рост составил 2,06 процента.

Рост бивалютной корзины (0,45 евро плюс 0,55 доллара) проходит на фоне падения нефтяных котировок. Стоимость нефти марки Brent опускалась 14 ноября до 61,59 долларов за бочку. падение составило 2,454 процента. Нефть марки WTI падала в течение дня на 2,41 процента, до 55,39 долларов за баррель.

Согласно ноябрьскому опросу ВЦИОМ, более 60 процентов россиян уверены в росте курса доллара до 63 рублей. По мнению российских граждан, рост должен произойти в ближайшие три месяца.

 

Оригинал (на 14/11/2017): lenta.ru

 

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