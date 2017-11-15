14/11/2017 17:25 Нефтегазовые перспективы США раздуваются за счет принижения России Главным игроком на глобальном энергетическом рынке уже в ближайшие годы станут Соединенные Штаты Америки. Позиции же России серьезно пошатнутся, особенно в том, что касается нефти. По крайней мере, именно такой прогноз дает Международное энергетическое агентство - и тем самым явно подтасовывает факты в пользу Вашингтона. Для чего это делается? Международное энергетическое агентство (МЭА), созданное в свое время Соединенными Штатами в противовес ОПЕК, опубликовало очередной сценарий развития мирового рынка нефти и газа до 2040 года (World Energy Outlook 2017). Согласно нему, главным действующим лицом на мировом энергетическом рынке в ближайшие годы станут США.

США ждет рекордный рост добычи сланцевой нефти к 2025 году – на 8 млн баррелей в сутки, «что станет крупнейшим устойчивым ростом добычи нефти в&В пределах одной страны за&В всю историю рынка», пишут эксперты МЭА.

В итоге добыча нефти в Соединенных Штатах уже к 2025 году достигнет 16,8 млн баррелей, и страна станет мировым лидером по объемам добычи. Саудовская Аравия к этому времени будет добывать 12,3 млн баррелей в сутки, и окажется на втором месте.

России и вовсе уготовлено всего лишь третье место. МЭА уверена, что добыча нефти в России к 2025 году снизится до 10,5 млн баррелей в сутки (с 11,3 млн в 2016 году) и продолжит снижаться в долгосрочной перспективе на фоне истощения запасов. Согласно прогнозу агентства, к 2040 году добыча российской нефти снизится до 8,6 млн баррелей в сутки. «Сдвиг основной российской добычи в регион Восточной Сибири и арктическую зону не сможет полностью компенсировать естественное снижение добычи на выработанных месторождениях Западной Сибири и Волго-Уральского региона»,- говорится в отчете.

На рынке газа, уверяют в МЭА, США также ждет небывалый успех. Там посчитали, что США обойдет Россию по объему производства газа к 2025 году. США будут добывать к этому времени 971 млрд кубометров, а к 2040 году - более 1 трлн кубометров в год. России же придется довольствоваться вторым местом. В 2025 году Россия увеличит добычу газа лишь до 718 млрд кубометров, а к 2040 году - до 788 млрд кубометров в год. Третьим производителем станет Иран с показателями 243 млрд кубометров и 338 млрд кубометров соответственно.

При этом МЭА все-таки признает, что Россия останется лидером по экспорту газа как в среднесрочном, так и в долгосрочном сценарии. Чистый экспорт российского газа к 2025 году увеличится до 265 млрд кубометров&В (в 2016 году - 188 млрд кубометров), а к 2040 году - до 314 млрд кубометров в год. Соответственно, доля российского газа в мировой торговле увеличится до 37% к 2025 году и 40% к 2040 году. Однако США и тут ждет рекорд: страна станет крупнейшим экспортером СПГ в мире уже к 2020 году, считают эксперты МЭА.



Стоит ли безоговорочно верить прогнозам МЭА, которые традиционно делают крайне оптимистичные прогнозы для США и неизменно отрицательные прогнозы для России?



Сомнение в честности экспертов МЭА возникает, например, если сравнить этот прогноз с ожиданиями экспертов ОПЕК, другого не менее авторитетного клуба. В опубликованом недавно прогнозе ОПЕК не видно столь невероятного взлета энергетических позиций США. Но главное, что эксперты ОПЕК уверены, что добыча нефти в России продолжит расти и вырастет к 2040 году на 0,9% до 11,1 млн баррелей в сутки.

Собственно, предыдущие прогнозы МЭА не раз критиковали и СМИ, и эксперты. Их не раз называли завышенными и недостижимыми, и больше считают «политическим документом», чем объективным исследованием. Почему же МЭА выступает именно с такими прогнозами, где США явно отдается приоритет, а позиции России в энергетике явно занижаются?

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков объясняет, что все прогнозы по нефтегазовому рынку зависят от цены на нефть. МЭА ждет, что цена на нефть до 2040 года будет достаточно высокая для сланцевых проектов. Так, МЭА ждет рост цен на нефть к 2025 году на 18% до 83 долларов за баррель (по курсу доллара на конец 2016 года).&В А к 2040 году нефть подрастет до 111 долларов за баррель, считают в МЭА.



«Лукавство в том, что в прогнозы для США и для России изначально закладываются разные стартовые позиции и разные условия реализации нефтяных проектов. По сути, МЭА оценивают добычу нефти в США, исходя из высокой цены на нефть (выше 80 долларов за баррель), а добычу в России - исходя из 40-50 долларов за баррель»,



- говорит Юшков.

«То есть в МЭА говорят, что Россия не будет добывать нефть на шельфе, не будет разрабатывать трудноизлекаемые запасы. Все это они нам отрезают, а оставляют только традиционные месторождения, и показывают, как они будут работать в перспективе до 2025 и до 2040 года без ввода новых проектов. А в прогнозе для себя они как раз все благоприятные моменты учитывают – более высокие цены на нефть помогут им разрабатывать месторождения как при расцвете добычи сланцевой нефти при 100 долларах за баррель»,&В - поясняет Юшков.

Но ведь если цена на нефть будет выше 80 долларов, тогда и для России станет реальным благоприятный сценарий освоения новых месторождений. Тогда будет выгодно работать и в Восточной Сибири, и на шельфе, в том числе арктическом. А вот если ожидания МЭА по стоимости нефти не оправдаются, то дешевый баррель обрубит возможности по вводу новых месторождений не только в России, но и в США. Добычу нефти за океаном в этом случае тоже ждет спад.

Прогнозы МЭА по газу тоже вызывают большие вопросы. Внутренний рынок газа США уже заполнен. Поэтому американская сланцевая добыча способна развиваться только за счет наращивания экспорта СПГ, а для этого необходимы высокие цены на газ на мировых рынках. Получается, американцы закладывают высокую цену на газ на мировых рынках, но выигрывают от этого почему-то только одни они, а не Россия в том числе.

«Совершенно непонятно, откуда берутся выводы, что США станут крупнейшими производителями газа в мире, да еще и крупнейшими экспортерами СПГ. Если сейчас при низких ценах на газ они проигрывают конкуренцию с Россией на европейском рынке, почему они рассчитывают, что в будущем они эту конкуренцию выиграют?»,&В - удивляется Игорь Юшков.

У газовых проектов России изначально более выгодные стартовые позиции по сравнению с американцами. «Мы наращиваем поставки трубопроводного газа в Европу, а не американцы - своего СПГ. Мы подписываем соглашения о поставках на азиатские рынки. У нас выходят в свет проект «Ямал СПГ», «Акртик СПГ» для азиатских рынков», - говорит эксперт ФНЭБ.

России не надо сжижать газ, чтобы поставлять его на европейский рынок. У нее есть вся необходимая инфраструктура и короткое транспортное плечо. «Новые проекты «Турецкий поток» и «Северный поток-2» недороги по сравнению с теми затратами, которые американцы должны понести по строительству СПГ-заводов и при транспортировке сжиженного газа», - отмечает эксперт.

А вот если цены на газ останутся низкими, то никаких радужных перспектив для американского газового бизнеса это не сулит.

Зачем же МЭА столь открыто манипулирует цифрами? Дело в том, что нефтегазовые проекты в США, в отличие от многих стран, частные, хотя и находятся под жесточайшим контролем государства. Поэтому доклад МЭА не что иное, как рекламная кампания американских сланцевых проектов.

«Думаю, что это попытка заманить инвесторов в свои сланцевые проекты. Потому что экономика сланцевых проектов в основном держится на необходимости постоянно в них вкладываться»,&В - заключает Юшков. Чтобы сланцевая добыча сохранялась на высоком уровне или росла, необходимо постоянно открывать новые буровые скважины, ибо предыдущие очень быстро истощаются.

Главным игроком на глобальном энергетическом рынке уже в ближайшие годы станут Соединенные Штаты Америки. Позиции же России серьезно пошатнутся, особенно в том, что касается нефти. По крайней мере, именно такой прогноз дает Международное энергетическое агентство - и тем самым явно подтасовывает факты в пользу Вашингтона. Для чего это делается? Международное энергетическое агентство (МЭА), созданное в свое время Соединенными Штатами в противовес ОПЕК, опубликовало очередной сценарий развития мирового рынка нефти и газа до 2040 года (World Energy Outlook 2017). Согласно нему, главным действующим лицом на мировом энергетическом рынке в ближайшие годы станут США.США ждет рекордный рост добычи сланцевой нефти к 2025 году – на 8 млн баррелей в сутки, «что станет крупнейшим устойчивым ростом добычи нефти в&В пределах одной страны за&В всю историю рынка», пишут эксперты МЭА.В итоге добыча нефти в Соединенных Штатах уже к 2025 году достигнет 16,8 млн баррелей, и страна станет мировым лидером по объемам добычи. Саудовская Аравия к этому времени будет добывать 12,3 млн баррелей в сутки, и окажется на втором месте.России и вовсе уготовлено всего лишь третье место. МЭА уверена, что добыча нефти в России к 2025 году снизится до 10,5 млн баррелей в сутки (с 11,3 млн в 2016 году) и продолжит снижаться в долгосрочной перспективе на фоне истощения запасов. Согласно прогнозу агентства, к 2040 году добыча российской нефти снизится до 8,6 млн баррелей в сутки. «Сдвиг основной российской добычи в регион Восточной Сибири и арктическую зону не сможет полностью компенсировать естественное снижение добычи на выработанных месторождениях Западной Сибири и Волго-Уральского региона»,- говорится в отчете.На рынке газа, уверяют в МЭА, США также ждет небывалый успех. Там посчитали, что США обойдет Россию по объему производства газа к 2025 году. США будут добывать к этому времени 971 млрд кубометров, а к 2040 году - более 1 трлн кубометров в год. России же придется довольствоваться вторым местом. В 2025 году Россия увеличит добычу газа лишь до 718 млрд кубометров, а к 2040 году - до 788 млрд кубометров в год. Третьим производителем станет Иран с показателями 243 млрд кубометров и 338 млрд кубометров соответственно.При этом МЭА все-таки признает, что Россия останется лидером по экспорту газа как в среднесрочном, так и в долгосрочном сценарии. Чистый экспорт российского газа к 2025 году увеличится до 265 млрд кубометров&В (в 2016 году - 188 млрд кубометров), а к 2040 году - до 314 млрд кубометров в год. Соответственно, доля российского газа в мировой торговле увеличится до 37% к 2025 году и 40% к 2040 году. Однако США и тут ждет рекорд: страна станет крупнейшим экспортером СПГ в мире уже к 2020 году, считают эксперты МЭА.Сомнение в честности экспертов МЭА возникает, например, если сравнить этот прогноз с ожиданиями экспертов ОПЕК, другого не менее авторитетного клуба. В опубликованом недавно прогнозе ОПЕК не видно столь невероятного взлета энергетических позиций США. Но главное, что эксперты ОПЕК уверены, что добыча нефти в России продолжит расти и вырастет к 2040 году на 0,9% до 11,1 млн баррелей в сутки.Собственно, предыдущие прогнозы МЭА не раз критиковали и СМИ, и эксперты. Их не раз называли завышенными и недостижимыми, и больше считают «политическим документом», чем объективным исследованием. Почему же МЭА выступает именно с такими прогнозами, где США явно отдается приоритет, а позиции России в энергетике явно занижаются?Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков объясняет, что все прогнозы по нефтегазовому рынку зависят от цены на нефть. МЭА ждет, что цена на нефть до 2040 года будет достаточно высокая для сланцевых проектов. Так, МЭА ждет рост цен на нефть к 2025 году на 18% до 83 долларов за баррель (по курсу доллара на конец 2016 года).&В А к 2040 году нефть подрастет до 111 долларов за баррель, считают в МЭА.- говорит Юшков.«То есть в МЭА говорят, что Россия не будет добывать нефть на шельфе, не будет разрабатывать трудноизлекаемые запасы. Все это они нам отрезают, а оставляют только традиционные месторождения, и показывают, как они будут работать в перспективе до 2025 и до 2040 года без ввода новых проектов. А в прогнозе для себя они как раз все благоприятные моменты учитывают – более высокие цены на нефть помогут им разрабатывать месторождения как при расцвете добычи сланцевой нефти при 100 долларах за баррель»,&В - поясняет Юшков.Но ведь если цена на нефть будет выше 80 долларов, тогда и для России станет реальным благоприятный сценарий освоения новых месторождений. Тогда будет выгодно работать и в Восточной Сибири, и на шельфе, в том числе арктическом. А вот если ожидания МЭА по стоимости нефти не оправдаются, то дешевый баррель обрубит возможности по вводу новых месторождений не только в России, но и в США. Добычу нефти за океаном в этом случае тоже ждет спад.Прогнозы МЭА по газу тоже вызывают большие вопросы. Внутренний рынок газа США уже заполнен. Поэтому американская сланцевая добыча способна развиваться только за счет наращивания экспорта СПГ, а для этого необходимы высокие цены на газ на мировых рынках. Получается, американцы закладывают высокую цену на газ на мировых рынках, но выигрывают от этого почему-то только одни они, а не Россия в том числе.«Совершенно непонятно, откуда берутся выводы, что США станут крупнейшими производителями газа в мире, да еще и крупнейшими экспортерами СПГ. Если сейчас при низких ценах на газ они проигрывают конкуренцию с Россией на европейском рынке, почему они рассчитывают, что в будущем они эту конкуренцию выиграют?»,&В - удивляется Игорь Юшков.У газовых проектов России изначально более выгодные стартовые позиции по сравнению с американцами. «Мы наращиваем поставки трубопроводного газа в Европу, а не американцы - своего СПГ. Мы подписываем соглашения о поставках на азиатские рынки. У нас выходят в свет проект «Ямал СПГ», «Акртик СПГ» для азиатских рынков», - говорит эксперт ФНЭБ.России не надо сжижать газ, чтобы поставлять его на европейский рынок. У нее есть вся необходимая инфраструктура и короткое транспортное плечо. «Новые проекты «Турецкий поток» и «Северный поток-2» недороги по сравнению с теми затратами, которые американцы должны понести по строительству СПГ-заводов и при транспортировке сжиженного газа», - отмечает эксперт.А вот если цены на газ останутся низкими, то никаких радужных перспектив для американского газового бизнеса это не сулит.Зачем же МЭА столь открыто манипулирует цифрами? Дело в том, что нефтегазовые проекты в США, в отличие от многих стран, частные, хотя и находятся под жесточайшим контролем государства. Поэтому доклад МЭА не что иное, как рекламная кампания американских сланцевых проектов.«Думаю, что это попытка заманить инвесторов в свои сланцевые проекты. Потому что экономика сланцевых проектов в основном держится на необходимости постоянно в них вкладываться»,&В - заключает Юшков. Чтобы сланцевая добыча сохранялась на высоком уровне или росла, необходимо постоянно открывать новые буровые скважины, ибо предыдущие очень быстро истощаются. Оригинал (на 14/11/2017): www.vz.ru В случае обнаружения неточностей или ошибок

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