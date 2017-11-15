«Ашан» прекратил выдавать бесплатные пакеты

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экономика
14/11/2017 18:32

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Бывший чемпион мира по боксу Оскар де ла Хойя рассказал, что тайно тренировался в течение пяти месяцев ради поединка с бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором. Слова 44-летнего спортсмена приводит The Mac Life со ссылкой на его интервью радиостанции Dash Radio.

«Я знаю, я все еще могу соревноваться. Это по прежнему во мне. Я тайно тренировался. Я быстрее и сильнее, чем когда-либо. Я знаю, что нокаутирую Макгрегора за два раунда. Ради этого я вернусь. Я вызываю его на бой. Два раунда — это все, что мне нужно», — заявил де ла Хойя.

11 ноября Макгрегор ворвался в октагон во время турнира Bellator 187, чтобы поздравить с победой своего соотечественника Чарли Уорда с победой, однако столкнулся с сопротивлением рефери. Разозленный ирландец несколько раз толкнул его, после чего его оттащили другие судьи.

Макгрегор — действующий чемпион UFC в легком весе. В ноябре 2016-го он взял паузу в карьере, чтобы подготовиться к поединку по правилам бокса с американцем Флойдом Мэйуэзером. Их бой прошел в августе и завершился поражением ирландца техническим нокаутом в десятом раунде. После поединка де ла Хойя заявил, что побил бы Макгрегора за два раунда.

На счету Де ла Хойи 45 боев на профессиональном ринге, в которых он одержал 39 побед (30 нокаутом) и потерпел 6 поражений. В 2007 году он проиграл Мэйуэзеру. Последний бой боксер провел в 2008-м, после чего завершил карьеру.

 

Оригинал (на 14/11/2017): lenta.ru

 

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