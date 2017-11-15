Крупнейшая нефтесервисная компания России стала объектом ожесточенных торгов

Иностранные инвесторы, включая американскую Schlumberger, не оставляют попыток приобрести российскую нефтесервисную компанию Eurasia Drilling Company. Во время визита саудовского короля в Москву совместный инвестиционный фонд, куда входит Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) и ближневосточные инвесторы предложил вложить в нее 150 миллионов долларов, пишет European Business Review.

Однако присутствие среди инвесторов с Ближнего Востока компании Saudi Aramco из Саудовской Аравии вызвало тревогу инвесторов. По данным издания, появление Саудовской Аравии, ранее не присутствовавшей на российском энергетическом рынке, вызвало подозрение, что саудовская компания может работать в унисоне с американской Schlumberger, чтобы занять доминирующую позицию на российском нефтесервисном рынке.

В настоящее время на Eurasia Drilling Company претендуют два крупных инвестора. Самое значительное предложение поступило от американской Schlumberger, уже второй раз пытающейся заключить сделку по покупке 51-процентного пакета акций Eurasia Drilling. Законность такой сделки должна быть подтверждена Федеральной антимонопольной службой России (ФАС), которая выразила определенные опасения.

Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что потенциальное приобретение этой американской компанией контрольного пакета акций «расценивается как чрезвычайно сомнительное». Второе предложение поступило от совместного фонда с участием РФПИ, РКИФ и ближневосточных инвесторов, включая Saudi Aramco. они готовы вложить в Eurasia Drilling 150 миллионов долларов.

Но данная сделка оказалась под угрозой срыва частично из-за того, что она может вызвать «дистабилизацию» российских рынков, обслуживающих нефтяную отрасль. Основное опасение игроков рынка заключается в том, что такая сделка серьезно изменит ситуацию в энергетике и значительно усилит иностранное присутствие на внутреннем энергорынке..

Так, по оценке Тюменской Ассоциации нефтегазовой промышленности за период с 2002 по 2012 год доля иностранных компаний на российском нефтегазовом рынке увеличилась в 6 раз, и в данный момент составляет 65 процентов. Эксперты European Business Review оценивают ее в 49-52 процента.

Интерес к Eurasia Drilling также проявляют американские нефтесервисные компании Baker Hughes и Halliburton. В свою очередь

Schlumberger уже контролирует около 11 процентов российского нефтесервисного рынка.

В сентябре 2015 года Schlumberger предлагала за 47,6 процентов EDC 1,7 миллиарда долларов, но сделка не состоялась.

Нельзя исключать, что «рыночные» оценки доли зарубежных компаний намеренно занижаются в целях «проталкивания» во властных структурах сделки Schlumberger и EDC. Один ведущий эксперт по энергетике из бельгийского агентства сообщил European Business Register: «Я считаю, что хорошо для Америки, то есть протекционизм — хорошо и для других стран, в том числе для России. Совершенно очевидно, что внезапное появление на российском рынке Саудовской Аравии, за которой, возможно, стоит Schlumberger — вызвало тревогу у российских экспертов».

Возникает логичный вопрос, зачем саудовскому добычному колоссу, который никогда не проявлял интерес к «вспомогательному» бизнесу, доля в российской нефтесервисной компании? Само собой напрашивается предположение, что саудиты, тесно связанные с Schlumberger, просто подыгрывают своему старому партнеру и, по сути, мы имеем дело с третьей попыткой этого игрока монополизировать российский нефтесервисный рынок. Ведь миноритарный пакет потом можно будет легко перекупить, а сейчас — в момент резкого потепления отношений Москвы и Эр-Рияда в области энергетики — весьма разумно воспользоваться саудовской «крышей».

Eurasia Drilling Company является основным «независимым» игроком на российском рынке нефтесервисных услуг. Это — бывшая «дочка» ОАО «Лукойл» («Лукойл-бурение»), которая была выведена из структуры нефтяной компании в 2004 году. По последним данным, Eurasia Drilling контролируют Александр Джапаридзе (около 31 процент акций) и его партнер — Александр Путилов (20 процентов).