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экономика
14/11/2017 21:48

В России окончательно запретили «легкие» сигареты

В России окончательно запретили «легкие» сигареты

15 ноября в России завершается переходный период для внедрения технического регламента Таможенного союза на табачную продукцию. Как поясняет агентство ТАСС, производители обязаны перейти на выпуск нового формата сигаретных пачек.

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Уточняется, что в обновленном дизайне изображения с предупреждением о вреде курения должны размещаться на обеих сторонах пачки и занимать не менее 50 процентов ее площади. Кроме того, на пачках не могут печататься изображения или надписи, которые ассоциировали бы табачную продукцию с продуктами питания, как, например, фрукты. Внутри пачек не должно быть рекламных вкладышей.

Помимо этого, запрещается называть сигареты «с пониженным содержанием смол», «легкие», «мягкие», чтобы не создавать впечатление у потребителя о низком вреде данной продукции.

26 сентября министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране планируется дальнейшее поэтапное повышение акцизов на табак. Ранее в сентябре Евразийская антитабачная коалиция написала письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву, в котором попросила довести акцизы на табачные изделия до среднеевропейского уровня. В случае поддержки данной инициативы стоимость одной пачки сигарет будет составлять не менее 150 рублей.

 

Оригинал (на 14/11/2017): lenta.ru

 

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