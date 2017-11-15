Вебмастеру:
Добавьте разнообразия на страницы Вашего сайта при помощи
легко настраиваемого под Ваш дизайн новостного информера
В России окончательно запретили «легкие» сигареты В России окончательно запретили «легкие» сигареты Найдено эффективное средство против смертоносного рака Найдено эффективное средство против смертоносного рака Сборная России отыграла два мяча и вырвала ничью в матче с Испанией Сборная России отыграла два мяча и вырвала ничью в матче... Крупнейшая нефтесервисная компания России стала объектом ожесточенных торгов Крупнейшая нефтесервисная компания России стала объектом... Мутко на чистом английском предложил Ибрагимовичу гражданство Мутко на чистом английском предложил Ибрагимовичу...
 
лента новостей
 
ТОП месяца

 
поиск

 


 

:: расширенный поиск ::

 

 
меню 
 
интересное в сети

 

 

 

 

 

 
 
наука и техника
14/11/2017 11:16

Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения

Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения

Российский боевой самолет Су-35 поколения 4++ является фактически истребителем пятого поколения. Об этом в эфире «России 24» заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

«Он значительно дешевле любого самолета пятого поколения, а его отличие только в одном: оружие находится на внешней подвеске, а не внутри. Но по сути дела [он является истребителем пятого поколения] — по радару, по возможности сопровождать сразу несколько целей и поражать их», — пояснил чиновник, курирующий в правительстве военно-промышленный комплекс.

Материалы по теме
00:02 — 23 октября
Самим страшно
Почему США не боятся отсталого российского оружия

По словам Рогозина, Су-35 способен быть «невидимым» для противника и «видеть» его одновременно. «Я уверен, что у этого самолета большое будущее», — заключил вице-премьер.

В настоящее время в России проходит испытания перспективный истребитель пятого поколения Су-57, разработанный в рамках проекта ПАК ФА. Планируется, что военным эти самолеты начнут передавать в 2019 году.

Су-35С (С — серийный) был принят на вооружение в сентябре этого года, сообщал ТАСС. Четыре истребителя этого типа эксплуатируются в составе российской авиагруппы в Сирии. Начаты поставки этих самолетов в Китай, также планируется, что данную технику получит Индонезия.

 

Оригинал (на 14/11/2017): lenta.ru

 

В случае обнаружения неточностей или ошибок
просим Вас сообщить об этом по адресу

 
печататьпечататьотправить по почте отправить по почтев избранноедобавить в избранное

 

 

 

 

Лайфхаки со смартфоном, которые ты должен знать

Лайфхаки со смартфоном, которые ты должен знать

Можно с уверенностью сказать, что смартфоны изменили нашу жизнь к лучшему, имея в виду, что телефон сегодня это просто не телефон. Теперь он личный помощник, музыкант, художник, банк, кинотеатр,...
 

Рогозин отреагировал на слова Трампа о «величайшей военной технике»

Рогозин отреагировал на слова Трампа о «величайшей военной технике»

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин в Twitter отреагировал на высказывание американского президента Дональда Трампа о том, что США выпускают «величайшую военную технику» в мире. «Никто к...
 

Опыт на червях объяснил природу никотиновой зависимости

Опыт на червях объяснил природу никотиновой зависимости

На никотиновую зависимость может оказывать влияние генетический механизм. Ученые Мичиганского университета для экспериментов выбрали круглых червей Caenorhabditis elegans. У них вначале...
 

В России запретили анонимайзеры для обхода блокировок РКН

В России запретили анонимайзеры для обхода блокировок РКН

С сегодняшнего дня вступает в силу законодательный запрет на использование анонимайзеров в качестве обхода блокировок сайтов Роскомнадзора.

 

США выделят на ядерное оружие 1,2 триллиона долларов

США выделят на ядерное оружие 1,2 триллиона долларов

США на модернизацию и поддержание ядерного оружия планируют потратить около 1,2 триллиона долларов, что на 20 процентов больше, чем планировалось ранее, сообщает Defense News. Данная сумма...
 

Ubisoft уличили в накрутке рейтинга Assassin's Creed Origins

Ubisoft уличили в накрутке рейтинга Assassin's Creed Origins

На сайте-агрегаторе рецензий Metacritic обнаружили большое количество одинаковых отзывов к Assassin's Creed Origins с высокой оценкой. «Гораздо лучше, чем Assassin’s Creed Unity и Assassin's...
 

 

 

 

:: все новости из этой категории на 14/11/2017 ::

 

 

Дюжев разочаровался в россиянах и пожелал им туфты Дюжев разочаровался в россиянах и пожелал им туфты     «Ашан» прекратил выдавать бесплатные пакеты «Ашан» прекратил выдавать бесплатные пакеты     44-летний де ла Хойя тайно тренировался из-за желания нокаутировать Макгрегора 44-летний де ла Хойя тайно тренировался из-за желания нокаутировать...
последняя новость  
 

 

Стали известны все участники чемпионата мира-2018 от Европы

14/11/2017

 

Стали известны все участники чемпионата мира-2018 от Европы

 

Сборная Дании разгромила команду Ирландии в ответном стыковом матче и вышла на чемпионат мира 2018 года. Встреча прошла вечером во вторник, 14 ноября, в Дублине и завершилась поражением хозяев со счетом 1:5. Ранее через стыковые матчи на мундиаль отобрались команды Швеции, Хорватии и...

 

 

архив
 
 
2006 | 2007 | 2008 | 2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013
2014 | 20152016
Ноябрь, 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вск
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

 

без политики  
 
опрос  
 

 

Для Вас фаст-фуд - это:

 

Удобный способ быстро перекусить

 

Дешевая еда на каждый день

 

Отрава для человеческого желудка

 

Понятия не имею, что это такое

 

 

 

:: результаты опроса ::

 

 

 


 