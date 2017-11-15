Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения

Российский боевой самолет Су-35 поколения 4++ является фактически истребителем пятого поколения. Об этом в эфире «России 24» заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

«Он значительно дешевле любого самолета пятого поколения, а его отличие только в одном: оружие находится на внешней подвеске, а не внутри. Но по сути дела [он является истребителем пятого поколения] — по радару, по возможности сопровождать сразу несколько целей и поражать их», — пояснил чиновник, курирующий в правительстве военно-промышленный комплекс.

Самим страшно Почему США не боятся отсталого российского оружия Материалы по теме

По словам Рогозина, Су-35 способен быть «невидимым» для противника и «видеть» его одновременно. «Я уверен, что у этого самолета большое будущее», — заключил вице-премьер.

В настоящее время в России проходит испытания перспективный истребитель пятого поколения Су-57, разработанный в рамках проекта ПАК ФА. Планируется, что военным эти самолеты начнут передавать в 2019 году.

Су-35С (С — серийный) был принят на вооружение в сентябре этого года, сообщал ТАСС. Четыре истребителя этого типа эксплуатируются в составе российской авиагруппы в Сирии. Начаты поставки этих самолетов в Китай, также планируется, что данную технику получит Индонезия.